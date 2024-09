Відомий репер помер на сцені під час власного концерту - останні слова артиста

Американський реп-виконавець Fatman Scoop (Айзек Фріман III) помер у віці 53 років. Про це повідомляє видання Variety.

Зі Скупом стався нещасний випадок під час концерту в місті Хамден, Коннектикут. Артист знепритомнів просто на сцені і був екстрено доставлений у найближчу лікарню, де і помер. Про це повідомив мер Хамдена на своїй сторінці у Facebook.

Після смерті репера New York Post опублікували відео, на якому зафіксовано останні секунди Фрімана у свідомості. Його останніми словами на сцені (їх артист вимовляв уже з ускладненим диханням): "Якщо ви прийшли на вечірку... пошуміть".

Смерть Скупа також підтвердило агентство MN2S, з яким співпрацював артист. "Скуп був яскравою фігурою в музичному світі, його творчість любили незліченні шанувальники по всьому світу. Його легендарний голос, заразлива енергія і яскрава індивідуальність залишили незабутній слід в індустрії, і його спадщина житиме завдяки його вічній музиці", - зазначила Шеррон Елкабас з MN2S.

Також з приводу смерті Айзека Фрімана висловилася його сім'я на офіційній сторінці зірки в Instagram: "Минулої ночі світ втратив променисту душу, маяк світла на сцені і в житті. Він був сміхом у нашому житті, постійним джерелом підтримки, непохитної сили і мужності. FatMan Scoop був відомий усьому світу як незаперечний голос клубу. Його музика змушувала нас танцювати і з позитивом ставитися до життя. Його радість була заразливою, а щедрість, яку він виявляв до всіх, ніколи не буде забута"

Хто такий Fatman Scoop?

Айзек Фрімен III (6 серпня 1971 - 30 серпня 2024), більш відомий під своїм сценічним псевдонімом Fatman Scoop, був американським репером і радіоведучим. Відомий своїм гучним і грубим вокалом у різних хіп-хоп піснях. Здобув популярність завдяки своїм гостьовим виступам у синглах 2005 року "Lose Control" Міссі Елліотт та "It's Like That" Мераї Кері, а також завдяки своєму хіту 1999 року "Be Faithful" (за участю Crooklyn Clan), який очолив UK Singles Chart у 2003 році. Володар "Греммі" (2005), повідомляє Вікіпедія.