Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

Коротко:
- Єфросиніна стала блондинкою
- Кого вона згадала у своєму пості
Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна приміряла на себе образ блондинки.
На своїй сторінці в Instagram, ведуча поділилася роздумами на тему трансформації жінки під час війни, а також згадала фільм "Мілена", де зіграла легендарна італійська актриса.
"Мій улюблений фільм із Монікою Белуччі, роль у якому так сильно мене вражала в різні роки мого життя - "Малена". Хто бачив, той розуміє, про що я. Неймовірно сексуальна, красива, глибока Моніка грає жінку, яка під тиском страшних реалій воєнної доби проходить трагічну особисту трансформацію. Режисер Джозеппе Торнаторе вирішив посилити передачу трансформації і зовнішнім виглядом героїні - вона стає блондинкою", - каже Єфросиніна.
За словами Єфросиніної, кожній дівчині вистачає приводів для трансформацій у ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся.
Вона також додала, що її особиста трансформація та експеримент їй сподобалися.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, напередодні Єфросиніна повідомила, що стала жертвою вірусу, на який зараз хворіє багато хто. Симптоми виявилися настільки сильними, що їй потрібна була професійна допомога медиків.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву у стосунках.
Вас також може зацікавити:
- "Присідати і присідати": Єфросиніна повторила голий образ дружини Каньє Веста
- Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки
- "Везли тіло з Севастополя": Маша Єфросиніна поділилася своїм болем
Хто така Маша Єфросиніна?
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред