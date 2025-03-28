Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

Ведуча показала свій новий образ і згадала Моніку Белуччі.

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Маша Єфросиніна приміряла новий лук / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

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Єфросиніна стала блондинкою

Кого вона згадала у своєму пості

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна приміряла на себе образ блондинки.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча поділилася роздумами на тему трансформації жінки під час війни, а також згадала фільм "Мілена", де зіграла легендарна італійська актриса.

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Єфросиніна показалася в новому образі / Фото Instagram/mashaefrosinina

Єфросиніна показалася в новому образі / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Мій улюблений фільм із Монікою Белуччі, роль у якому так сильно мене вражала в різні роки мого життя - "Малена". Хто бачив, той розуміє, про що я. Неймовірно сексуальна, красива, глибока Моніка грає жінку, яка під тиском страшних реалій воєнної доби проходить трагічну особисту трансформацію. Режисер Джозеппе Торнаторе вирішив посилити передачу трансформації і зовнішнім виглядом героїні - вона стає блондинкою", - каже Єфросиніна.

Єфросиніна показалася в новому образі / Фото Instagram/mashaefrosinina

За словами Єфросиніної, кожній дівчині вистачає приводів для трансформацій у ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся.

Єфросиніна показалася в новому образі / Фото Instagram/mashaefrosinina

Вона також додала, що її особиста трансформація та експеримент їй сподобалися.

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Як раніше писав Главред, напередодні Єфросиніна повідомила, що стала жертвою вірусу, на який зараз хворіє багато хто. Симптоми виявилися настільки сильними, що їй потрібна була професійна допомога медиків.

інфографіка єфросиніна / інфографіка: Главред

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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