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Мозгова похвалилася красою молодшої доньки

Олена Кюпелі
29 березня 2025, 14:30
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Олена Мозгова поїхала в Карпати разом із донькою Соломією.
Олена Мозгова
Олена Мозгова показала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

  • Де відпочиває з донькою Олена Мозгова
  • Який вигляд має донька продюсерки

Українська продюсерка Олена Мозгова показала свою молодшу доньку-красуню, яку вона народила від українського співака Девіда Аксельрода.

У своєму Instagram вона похвалилася дівчинкою Соломією, а також опублікувала своє селфі без макіяжу.

відео дня
Донька Олени Мозгової
Донька Олени Мозгової / Фото Instagram/ olenamozgova1

"Карпати. Як же тут затишно і спокійно", - написала вона.

Донька Олени Мозгової
Донька Олени Мозгової / Фото Instagram/ olenamozgova1

Вона також показала свою милу і відкриту доньку, яка дуже схожа на свою маму. Дівчинка виглядає щасливою і посміхається в камеру.

Донька Олени Мозгової
Донька Олени Мозгової / Фото Instagram/ olenamozgova1

Мама з донькою проводять свою відпустку в Карпатах, насолоджуючись українською природою і спокоєм.

Крім того, раніше сама знаменитість розповіла про серйозне захворювання, яке вона нещодавно перенесла.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / instagram.com/olenamozgova1

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Як раніше писав Главред, раніше Олена Мозгова показала, який вигляд мала в 90-х. "Архіви не горять... Років 18 тут мені... Початок бурхливих 90-х", - підписала відео Олена Мозгова. У коментарях підписники відзначають її природну красу, і що за тридцять з гаком років вона мало змінилася.

Раніше також Олена показала рідкісний знімок із Соломією. У кадрі дівчинка позує із зеленими пасмами у волоссі, закрученому в локони. "Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.

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Хто така Олена Мозгова?

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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