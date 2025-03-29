Мозгова похвалилася красою молодшої доньки

Коротко:
- Де відпочиває з донькою Олена Мозгова
- Який вигляд має донька продюсерки
Українська продюсерка Олена Мозгова показала свою молодшу доньку-красуню, яку вона народила від українського співака Девіда Аксельрода.
У своєму Instagram вона похвалилася дівчинкою Соломією, а також опублікувала своє селфі без макіяжу.
"Карпати. Як же тут затишно і спокійно", - написала вона.
Вона також показала свою милу і відкриту доньку, яка дуже схожа на свою маму. Дівчинка виглядає щасливою і посміхається в камеру.
Мама з донькою проводять свою відпустку в Карпатах, насолоджуючись українською природою і спокоєм.
Крім того, раніше сама знаменитість розповіла про серйозне захворювання, яке вона нещодавно перенесла.
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Як раніше писав Главред, раніше Олена Мозгова показала, який вигляд мала в 90-х. "Архіви не горять... Років 18 тут мені... Початок бурхливих 90-х", - підписала відео Олена Мозгова. У коментарях підписники відзначають її природну красу, і що за тридцять з гаком років вона мало змінилася.
Раніше також Олена показала рідкісний знімок із Соломією. У кадрі дівчинка позує із зеленими пасмами у волоссі, закрученому в локони. "Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.
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Хто така Олена Мозгова?
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
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