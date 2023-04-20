Кохана Дмитра Кулеби розсекретила роман з політиком та показала їх домашнє фото

Глава МЗС України приховував свої стосунки близько двох років, але обраниця не змогла стримати ніжних слів в особливий для них день.

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Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька перебувають у стосунках / instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Державний діяч, дипломат і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19 квітня відсвяткував своє 42-річчя. З особливим святом його привітала особлива людина в його житті.

На честь Дня народження коханого розсекретити їхній роман вирішила Світлана Павелецька, відома українська піарниця та співзасновниця видавництва "Книголав". На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала романтичне фото з обранцем, і зворушливо привітала його зі святом.

"В тебе сьогодні свято, а насправді - в мене, бо ти людина, яка змінила моє життя, змінила мене та довела, що таке щастя можливе не тільки в книжках.Я бажаю тобі завжди вірити в себе, принаймні на половину так сильно, як я в тебе. Я знаю, що ти неймовірний, не уявляю як ти все витримуєш, але впевнена - ти зможеш все, вже зміг, і головне, ти будеш щасливим, це головне завдання я давно прийняла до виконання. Люблю шалено", - пише Павелецька.

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Роман зі Світланою Кулебі стали приписувати ще в грудні 2021 року, коли політик був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, громадською діячкою. Розлучення відбулося в квітні 2022 року, проте глава МЗС та піарниця не поспішали афішувати свої стосунки.

У Дмитра Кулеби від шлюбу з Євгенією є двоє дітей - Єгор (нар. 2006) та Любов (нар. 2011), у Павелецької від попередніх стосунків - дев'ятирічний син Олександр.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька перебувають у стосунках / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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