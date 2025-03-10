Дмитро Кулеба зізнався, чому не одружився зі своєю коханою

Павелецька і Кулеба не поспішають під вінець, що для оточуючих часом здається дивним.

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Дмитро Кулеба розповів, чому він і Світлана Павелецька ще не одружені / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Коротко:

Кулеба, як і його партнерка, не женуться за офіційним статусом подружжя

Політик розповів про ставлення до шлюбу, та як називає Павелецьку на публіці

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і бізнесвумен Світлана Павелецька разом уже понад три роки. Шанувальники пари мріють почути новину про їхнє весілля, проте за весь цей час закохані так і не подали заяву в РАГС.

В інтерв'ю Славі Дьоміну політик зізнався, чому все ще не одружився зі своєю обраницею. Так Кулеба наголосив, що раніше і він, і Світлана вже були офіційно одружені, проте штампи в паспорті не врятували їхні стосунки з колишніми коханими. Тому реєструвати шлюб він не бачить особливого сенсу.

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"Ми вже були одружені. Ми знаємо як факт, що штамп у паспорті він не поєднує більше, не підтримує більше. Це така формальність", - підкреслюють Кулеба і Павелецька. Утім, вони не відкидають шлюб, як такий, і не виключають, що колись усе ж таки обзаведуться тим самим штампом.

Дмитро Кулеба розповів, чому він і Світлана Павелецька ще не одружені / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Його відсутність партнерам не заважає, а ось із визначенням їхніх стосунків для оточуючих часом виникають проблеми, зізнається дипломат. "Єдина проблема, яка виникає, коли ми уявляємо один одного комусь, англійською мовою воно звучить нормально, сказати, що це моя партнерка. А українською це якось дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити "Це мій/моя цивільний чоловік/дружина". Але це в жодному разі не впливає на рівень наших стосунків. Це питання пояснення людям наших стосунків", - каже Дмитро Кулеба.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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