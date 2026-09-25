Хіт екс-бітла 1970 року увійшов до числа найкращих рок-пісень десятиліття

Пісня "My Sweet Lord" посіла 10-те місце в рейтингу, складеному виданням Collider.

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Пісня Джорджа Гаррісона "My Sweet Lord" опинилася в центрі уваги / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/georgeharrisonofficial

Коротко:

"My Sweet Lord" спочатку була випущена як окремий сингл, а згодом увійшла до третього студійного альбому Гаррісона

Джордж Харрісон пояснив простоту композиції особливостями мантри

Композиція Джорджа Гаррісона "My Sweet Lord", випущена в 1970 році, знову опинилася в центрі уваги завдяки визнанню одного з музичних видань. Пісню включили до списку найвидатніших класичних рок-композицій 1970-х років. Про це пише Parade.

Трек посів 10-те місце в рейтингу, який склало видання Collider. До списку увійшли десять пісень, що мали помітний вплив на звучання та розвиток класичного року в 1970-х.

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Collider назвав "My Sweet Lord" головним хітом сольної кар’єри Гаррісона після розпаду The Beatles. Окремо автори рейтингу відзначили лаконічність композиції та її емоційну атмосферу, а також характерний духовний спів із повторенням релігійних виразів "алілуя" та "Харе Крішна".

Сам Гаррісон пояснював простоту композиції особливостями мантри. За словами музиканта, повторювані фрази були не ознакою браку музичної складності, а свідомим прийомом, який мав створювати особливий духовний вплив.

"По-перше, вона проста. Знаєте, у чому особливість мантри?.. Мантри - це, як то кажуть, містична звукова вібрація, укладена в одному складі. У ній є внутрішня сила. Вона просто гіпнотизує", - розповідав Гаррісон у документальному фільмі "The Material World".

Перший сольний сингл Гаррісона, який очолив чарт Billboard

"My Sweet Lord", спочатку була випущена як окремий сингл, а згодом увійшла до третього студійного альбому Гаррісона "All Things Must Pass" як його головний сингл.

Композиція чотири тижні залишалася на першій позиції американського Billboard Hot 100. Завдяки цьому вона стала першим сольним синглом колишнього учасника The Beatles, якому вдалося очолити цей престижний чарт.

У Великій Британії успіх пісні виявився не менш вражаючим: "My Sweet Lord" п’ять тижнів посідала перше місце в Singles Chart. За підсумками 1971 року композиція стала найпродаванішим синглом країни.

Як з’явилася "My Sweet Lord"

На створення пісні Гаррісона надихнула композиція Едвіна Хокінса "Oh Happy Day". Ідея майбутнього хіта прийшла до музиканта під час європейських гастролей.

У той період Гаррісон виступав у якості запрошеного гітариста разом із фолк-рок-дуетом Delaney&Bonnie. У турі також брали участь його друзі та колеги - Біллі Престон та Ерік Клептон.

Згодом Гаррісон згадував, що особливо сильне враження на нього справила пісня "Oh Happy Day" у виконанні The Edwin Hawkins Singers.

"Ця пісня справді вразила мене. Мені дуже сподобалася сама ідея цієї композиції, і я відчув неймовірну присутність Господа. Тоді я подумав: "Я напишу ще одну "Oh Happy Day"", - так з’явилася "My Sweet Lord", - розповідав музикант в інтерв’ю Beatles Bible.

Під час запису композиції Гаррісон працював із кількома музикантами, які виконали бек-вокальні партії. Завдяки їхній участі пісня набула характерного хорового звучання, що нагадує церковне виконання.

При цьому в жартівливій формі музикантів зазначили в титрах як "George O’Hara-Smith Singers".

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, віддавши треку четверту позицію. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Джордж Гаррісон Джордж Гаррісон - британський рок-музикант, співак і композитор, який здобув всесвітню популярність як соло-гітарист гурту The Beatles. Його часто називали "тихим бітлом" (або "темною конячкою") через його більш скромний і замкнутий образ на тлі харизматичних лідерів гурту Джона Леннона та Пола Маккартні. Народився 25 лютого 1943 року в Ліверпулі. Хоча авторами більшості пісень гурту був дует Леннон - Маккартні, Гаррісон створив кілька найвидатніших шедеврів гурту. Серед них: "Here Comes the Sun", "Something" та "While My Guitar Gently Weeps". У 1960-ті роки Джордж захопився східною філософією, прийняв індуїзм і почав навчатися грі на ситарі у маестро Раві Шанкара. Саме він привніс індійські мотиви та духовні теми в поп- і рок-музику Заходу. Після розпаду "ліверпульської четвірки" у 1970 році він першим із колишніх учасників випустив надзвичайно успішний сольний альбом - потрійний диск All Things Must Pass. Його сингл "My Sweet Lord" став величезним міжнародним хітом. Наприкінці 1980-х років Гаррісон зібрав легендарний рок-гурт Traveling Wilburys, до якого, крім нього, увійшли Боб Ділан, Рой Орбісон, Том Петті та Джефф Лінн. Гаррісон організував "Концерт для Бангладеш" (1971) - перше в історії масштабне благодійне рок-шоу. Він також заснував кінокомпанію HandMade Films, яка врятувала від закриття та профінансувала культову комедію комік-гурту "Монті Пайтон" - "Життя Брайана за Монті Пайтоном". Гаррісон помер у Лос-Анджелесі 29 листопада 2001 року від раку легенів у віці 58 років. Музичний журнал Rolling Stone включив його до числа найвидатніших гітаристів усіх часів.

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