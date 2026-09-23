Суперхіт "Toxic" писали не для Брітні Спірс: історія легендарної пісні

Композиція "Toxic" потрапила до репертуару Брітні Спірс і увійшла до її четвертого студійного альбому "In the Zone", випущеного у 2003 році.

https://glavred.net/stars/superhit-toxic-pisali-ne-dlya-britni-spirs-istoriya-legendarnoy-pesni-10798649.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс отримала за пісню "Toxic" премію "Греммі" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Трек створили у Швеції з розрахунком на Джанет Джексон

Пісня піднялася на дев'яте місце в американському чарті Billboard Hot 100

Брітні Спірс отримала за "Toxic" премію "Греммі"

"Toxic" стала однією з найвідоміших пісень Брітні Спірс, проте спочатку композиція призначалася зовсім іншій виконавиці. Трек створили у Швеції з розрахунком на Джанет Джексон, але в підсумку пісня не дісталася ані їй, ані іншій зірці, якій її згодом запропонували.

Як розповідала співавторка пісні Кеті Денніс в інтерв’ю Rolling Stone, під час роботи над "Toxic" вона орієнтувалася саме на Джанет Джексон. Однак американська співачка так і не записала цю композицію. Про це пише Parade.

відео дня

Після цього пісню запропонували австралійській виконавиці Кайлі Міноуг. Але й вона відмовилася від треку. Пізніше Міноуг згадувала, що почула лише невеликий уривок композиції в офісі звукозаписної компанії й вирішила не брати її до роботи.

Коли "Toxic" стала світовим хітом у виконанні Брітні Спірс, Міноуг зізналася, що відмова від пісні виявилася одним із рішень, про які вона згодом шкодувала.

У підсумку композиція потрапила до Брітні Спірс і увійшла до її четвертого студійного альбому "In the Zone", випущеного у 2003 році. "Toxic" стала другим синглом альбому. Пісня піднялася на дев’яте місце в американському чарті Billboard Hot 100, а в низці країн посіла перші позиції національних хіт-парадів.

Композиція принесла Спірс не лише комерційний успіх. У 2005 році вона отримала за "Toxic" свою першу і поки що єдину премію "Греммі" - у категорії "Найкраще танцювальне виконання".

Пізніше журнал Rolling Stone включив пісню до рейтингу 500 найвидатніших композицій усіх часів. "Toxic" посіла в ньому 114-те місце.

Велику роль у популярності треку відіграв і відеокліп, режисером якого став Джозеф Кан. У ролику Спірс постає одразу в кількох образах - стюардеси, шпигунки та жінки, вкритої діамантами. В одній зі сцен співачка з'являється разом із моделлю Тайсоном Бекфордом.

"Toxic" з часом стала обов’язковою частиною концертних програм Брітні Спірс. Композицію також використовували у фільмах і серіалах, а інші виконавці записували власні кавер-версії знаменитого хіта.

Брітні Спірс / Інфографіка: Главред

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверту позицію. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред