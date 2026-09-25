"Трамп і Зеленський знайшли один одного": експерт розкрив жорстку схему переговорів

Про що сказав Тарас Загородній:
- Чому ліцензія на Patriot не врятує цієї зими
- Хто насправді оплатить нові ракети для Києва
- Скільки ракет Україна отримає насправді
Найближчим часом Україна не зможе самостійно виробляти ракети для Patriot. Навіть якщо ліцензію нададуть уже зараз, перша готова ракета зійде з конвеєра не раніше ніж через два роки. Тому для того, щоб пережити цю зиму, вирішальним залишається не сам факт ліцензування, а обсяг поставок уже готових ракет від партнерів. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю виданню Главред.
"Питання ліцензій не впливає на те, як ми переживемо цю зиму: мине ще два роки, перш ніж буде виготовлено першу ракету", - зазначив Загородній.
Тиск на Трампа та гроші Європи
Переговорний акцент Києва зараз зміщений з питання технологій на конкретну комерційну угоду - продаж готових ракет, оплату якої готові взяти на себе союзники в Європі.
"Головне - це тиск на Трампа, щоб він продав ракети для Patriot. Гроші нам дадуть європейці, тож це бізнес", - підкреслив експерт.
За словами Загороднього, крім самих ракет для Patriot, Київ, найімовірніше, домагався й оперативної поставки засобів для перехоплення "Іскандерів", а також розширення розвідувальних можливостей через супутниковий зв’язок Starlink. Коригувати удари дронами по стаціонарних об’єктах у тилу ворога українські сили вже можуть, а ось із мобільними цілями ситуація складніша.
Половина замість усього: у чому логіка переговорів
Стиль переговорів Трампа і Зеленського, на думку експерта, виявився напрочуд схожим: обидва традиційно просять максимум, розраховуючи отримати значно менше.
"У певному сенсі Трамп і Зеленський знайшли один одного, адже переговорна тактика Зеленського дуже схожа на те, як поводиться Трамп: він просить дуже багато, щоб отримати хоча б половину. А половини нам, можливо, і вистачить. При цьому, звичайно ж, потрібно робити й своє, а не чекати біля моря погоди", - зауважив Загородній.
"Якщо говорити про "зимовий пакет" і ракети для Patriot, то я думаю, що дадуть, але не все, а приблизно половину", - підсумував експерт.
Переговори Зеленського і Трампа - новини
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.
Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.
Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.
Пізніше Зеленський заявив, що тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат президент України назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Зеленський переконаний, що присутність лідера США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу здатна створити атмосферу для результативних переговорів.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.
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