"Трамп і Зеленський знайшли один одного": експерт розкрив жорстку схему переговорів

Власне виробництво ракет розпочнеться не раніше ніж через два роки, тому вирішальним залишається обсяг поставок від союзників.

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Тарас Загородній прокоментував переговори Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Про що сказав Тарас Загородній:

Чому ліцензія на Patriot не врятує цієї зими

Хто насправді оплатить нові ракети для Києва

Скільки ракет Україна отримає насправді

Найближчим часом Україна не зможе самостійно виробляти ракети для Patriot. Навіть якщо ліцензію нададуть уже зараз, перша готова ракета зійде з конвеєра не раніше ніж через два роки. Тому для того, щоб пережити цю зиму, вирішальним залишається не сам факт ліцензування, а обсяг поставок уже готових ракет від партнерів. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю виданню Главред.

"Питання ліцензій не впливає на те, як ми переживемо цю зиму: мине ще два роки, перш ніж буде виготовлено першу ракету", - зазначив Загородній.

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Тиск на Трампа та гроші Європи

Переговорний акцент Києва зараз зміщений з питання технологій на конкретну комерційну угоду - продаж готових ракет, оплату якої готові взяти на себе союзники в Європі.

"Головне - це тиск на Трампа, щоб він продав ракети для Patriot. Гроші нам дадуть європейці, тож це бізнес", - підкреслив експерт.

За словами Загороднього, крім самих ракет для Patriot, Київ, найімовірніше, домагався й оперативної поставки засобів для перехоплення "Іскандерів", а також розширення розвідувальних можливостей через супутниковий зв’язок Starlink. Коригувати удари дронами по стаціонарних об’єктах у тилу ворога українські сили вже можуть, а ось із мобільними цілями ситуація складніша.

Половина замість усього: у чому логіка переговорів

Стиль переговорів Трампа і Зеленського, на думку експерта, виявився напрочуд схожим: обидва традиційно просять максимум, розраховуючи отримати значно менше.

"У певному сенсі Трамп і Зеленський знайшли один одного, адже переговорна тактика Зеленського дуже схожа на те, як поводиться Трамп: він просить дуже багато, щоб отримати хоча б половину. А половини нам, можливо, і вистачить. При цьому, звичайно ж, потрібно робити й своє, а не чекати біля моря погоди", - зауважив Загородній.

"Якщо говорити про "зимовий пакет" і ракети для Patriot, то я думаю, що дадуть, але не все, а приблизно половину", - підсумував експерт.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Переговори Зеленського і Трампа - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.

Пізніше Зеленський заявив, що тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат президент України назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Зеленський переконаний, що присутність лідера США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу здатна створити атмосферу для результативних переговорів.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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