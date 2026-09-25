РФ вгатила по офісній будівлі в Києві: на парковці загинули люди, є поранені

На парковці біля офісної будівлі загорілися автомобілі.

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Атака по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/kievreal1

Що відомо:

РФ вдарила БпЛА по офісній будівлі

Загинули четверо людей, ще семеро постраждали

Через атаку перекрито рух вулицею Вадима Гетьмана

У Солом’янському районі Києва російський БпЛА влучив в офісну будівлю. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок влучання російського БпЛА в будівлі пошкоджено фасад та вибито вікна. На парковці біля будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки.

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"Виявили тіла трьох загиблих. Сім людей постраждали", - розповів Кличко.

За його словами, екстрені служби працюють на місці. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Через наслідки ворожого удару в Києві перекрито рух транспорту вулицею Вадима Гетьмана. У зв’язку з цим змінено рух тролейбусів №22к, 27, 30 та 42.

"Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих - одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували", - уточнив Кличко.

Згодом він додав, що внаслідок атаки ворога пошкоджений іще один медзаклад столиці в Соломʼянському районі. Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. В тому числі - одну дитину.

За даними місцевих каналів, російські окупанти завдали удару по будівлі, де був офіс інтернет-провайдера Datagroup. Через це в Києві можуть бути проблеми з інтернетом.

Крім цього, Росія атакувала склади McDonald's у Броварському районі. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Загалом, за словами мера столиці, 25 вересня в Києві, внаслідок атак країни-агресора, постраждали 27 мешканців міста. Загинули п'ять людей.

Проблеми з інтернетом

У Луцьку тимчасово не працюють електронні табло на зупинках громадського транспорту, повідомила Луцька міська рада. Причиною стали технічні збої в роботі інформаційних сервісів після пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російського обстрілу.

Фахівці вже працюють над відновленням системи. На час проведення робіт пасажирам пропонують відстежувати рух громадського транспорту через застосунки "Сіті Кард", City Bus та EasyWay. Роботу електронних табло обіцяють відновити після усунення технічних проблем.

Крім цього, Росія атакувала склади McDonald's у Броварському районі. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Чому РФ атакує цивільні об’єкти - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що Росія не може переломити ситуацію на фронті, тому намагається тиснути на Україну ударами по цивільній інфраструктурі.

На його думку, ситуація на фронті дедалі менше відповідає цілям, які Москва декларує під час переговорів. Натомість українські військові продовжують повертати населені пункти на Донеччині.

"Росія вже безпорадна у війні. На фронті, як ми бачимо, Україна почала відвойовувати значні ділянки окупованих територій", - зазначив Новак.

За його словами, через відсутність омріяних результатів на полі бою РФ намагається впливати на українців психологічно, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

Атака РФ по Києву 25 вересня - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про нічну атаку російських дронів та ракет. Кличко зазначив, що нічний удар по Києву спричинив пошкодження будівель у Солом'янському та Подільському районах.

Київська міська військова адміністрація вранці повідомила про влучання БПЛА у багатоповерхівку на Печерську. Внаслідок атаки БПЛА загинув 14-річний хлопець, ще 20 людей отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вранці 25 вересня атакували Україну ударними безпілотниками. Він підкреслив, що пошкоджено державні установи і медичні об'єктіи.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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