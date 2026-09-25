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Переможець "Євробачення" Даміано Давид одружився: наречена порушила весільну традицію

Віталій Кірсанов
25 вересня 2026, 12:14оновлено 25 вересня, 12:55
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Фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давид одружився з американською актрисою Дав Камерон.
Даміано Давид одружився з американською актрисою Дав Камерон
Даміано Давід одружився з американською актрисою Дав Камерон / колаж: Главред, фото: instagram.com/damianodavid, instagram.com/dovecameron

Коротко:

  • Даміано Давід і Дав Камерон відсвяткували весілля в Тоскані
  • Весілля відбулося у закритому форматі

27-річний фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давід одружився з американською актрисою Дав Камерон. Весільна церемонія відбулася 24 вересня в італійському місті Монтальчіно, розташованому в мальовничій Тоскані. Перші кадри з урочистості з’явилися в Instagram редакції Vogue.

Весільну церемонію провів мер Монтальчіно Сільвіо Франческеллі. На церемонію знаменитості приїхали разом на кремовому кабріолеті Lancia Flavia, який проїхав через центр міста до будівлі ратуші.

відео дня

Як пише італійське видання La Nazione, поява пари викликала інтерес не лише серед запрошених гостей. Біля ратуші зібралися місцеві мешканці, туристи та шанувальники музиканта й актриси.

Весілля відбулося в закритому форматі - церемонію провели в залі засідань міської ради, розташованому в історичному Палаццо Комунале. На урочистості були присутні близько 50 найближчих друзів і родичів пари.

Дамиано Давид, Даміано Давид
Даміано Давид / Інфографіка: Главред

Як виглядали наречений і наречена

Для цього важливого дня Даміано Давид і Дав Камерон обрали білі вбрання. При цьому актриса вирішила відмовитися від традиційної весільної сукні й з’явилася на церемонії в елегантному костюмі.

Дав Камерон одягла білосніжний комплект із брюк прямого крою та жакета з тонким ремінцем на талії. Свій образ вона доповнила краваткою та ефектною драпірованою накидкою.

Даміано Давід обрав костюм відтінку слонової кістки. Як незвичайний акцент музикант використав шовковий шарф кавового кольору, який додав образу контрастну деталь.

Переможець 'Євробачення' Даміано Давид одружився: наречена порушила весільну традицію
Фото: instagram.com/damianodavid

Історія стосунків Даміано Давіда та Дав Камерон

Перші чутки про роман знаменитостей з’явилися у 2023 році. Тоді Дав Камерон відвідала концерт Måneskin. Пізніше артистів помітили разом під час вечері в Лос-Анджелесі, проте офіційно як пара вони вперше з’явилися на публіці в лютому 2024 року.

Після цього Даміано Давид і Дав Камерон стали частіше розповідати про свої стосунки та ділитися деякими подробицями особистого життя.

Актриса неодноразово тепло відгукувалася про коханого. В одному з інтерв’ю вона називала Даміано найдобрішою, найщедрішою та найвідданішою людиною, яку коли-небудь зустрічала.

У січні 2026 року пара оголосила про заручини. Дав Камерон поділилася романтичними фотографіями з Даміано та показала каблучку з діамантом.

При цьому пропозицію руки і серця музикант зробив без звичної голлівудської помпезності. Як розповідала актриса, того дня вони збиралися у подорож, тому вона була без макіяжу, з мокрим волоссям і в футболці.

"Він тримав щось у руці й сказав: „Я знаю, що деякі дівчата мріють про пелюстки троянд. Я розумію, що, можливо, ти очікувала чогось грандіозного, але наше життя й так таке широке, і в ньому стільки публічних злетів, що для нас у цьому вже немає романтики. Тому я хотів зробити це саме тут, у нашому домі, бо я хочу мити посуд, прати білизну, готувати їжу разом, я хочу бачити тебе у твоїй великій футболці. Це те життя, яке я обираю, і сподіваюся, що ти обрала те саме. Ти вийдеш за мене заміж?", – згадала Дав Кемерон слова коханого.

Переможець 'Євробачення' Даміано Давид одружився: наречена порушила весільну традицію
Фото: instagram.com/dovecameron

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Про особу: Даміано Давід

Даміано Давид - головний вокаліст, фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021 з піснею "Zitti e buoni". Вважається одним із найвисокооплачуваніших рок-музикантів в Італії, повідомляє Вікіпедія.

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