'Зажралися автори': вдова відомого композитора розкрила прибутки від його хітів

Світлана Поклад відреагувала на поширену думку про те, що автори популярних пісень отримують за свої твори величезні суми.

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Вдова відомого композитора показала свої доходи від його хітів / колаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

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Скільки насправді отримують автори хітів

Чому Світлана Поклад підтримала Руслана Квінту

Вдова українського композитора Ігоря Поклада Світлана розповіла про доходи від творів свого покійного чоловіка. Вона також висловилася щодо дискусії навколо авторських прав, яка розгорілася після скандалу з виконанням пісні "Одна калина" Руслана Квінти в Берліні. Про це йдеться у дописі СвітланиПоклад.

Світлана Поклад відреагувала на поширену думку про те, що автори популярних пісень отримують за свої твори величезні суми. У своєму дописі вона нагадала про необхідність дотримання авторських прав і зазначила, що питання ліцензій та договорів мають враховувати виконавці та продюсери.

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За словами вдови композитора, розмови про те, що відомі пісні нібито "належать народу", не скасовують існуючих правил використання музичних творів.

"І знову лунає те саме, про що вже не раз говорилося: "Та нехай співають, що тут шкодувати? Та зажралися вже ті автори! Пісня належить народу!" І все таке інше…", - написала Світлана.

Вона підкреслила, що не збирається детально роз’яснювати законодавство у своїй публікації, однак закликала тих, хто хоче розібратися в питанні авторських прав, самостійно ознайомитися з відповідними нормами.

Скільки насправді отримують автори хітів

Щоб проілюструвати свої слова на конкретному прикладі, Світлана Поклад показала дані з авторського кабінету одного з агентств.

Вона розповіла, що за використання одного з відомих творів Ігоря Поклада отримує не більше 20 грн. Зокрема, композиції "Чарівна скрипка" та "Кохана" принесли їй по 14 грн 38 копійок за місяць.

Ще меншими були нарахування за пісню "Тече вода" - всього 3 грн 54 копійки.

Цим прикладом Світлана вирішила показати, наскільки реальні виплати відрізняються від уявлень про "величезні роялті", про які часто говорять у соціальних мережах.

"Ну і трохи візуалізації у вигляді одного скріншоту з "кабінету автора" в одному з агентств. Щоб зрозуміти, з яких шалених сум складаються такі ж шалені роялті авторів", - зазначила вона.

Фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

Чому Світлана Поклад підтримала Руслана Квінту

Приводом для її коментаря стала ситуація навколо композиції "Одна калина". Автор музики Руслан Квінта публічно відреагував на виконання пісні російським блогером і заявив, що не давав дозволу на таке використання твору. Виступ відбувся в Берліні й викликав широке обговорення в мережі.

Квінта є автором музики до "Однієї калини", яку широко прославила Софія Ротару.

Світлана Поклад у цій ситуації підтримала композитора. Вона заявила, що аргументи про популяризацію української пісні та патріотизм не повинні заміняти розмову про авторські права.

"Чи потрібно говорити, що в даному випадку я повністю на боці автора пісні? Звичайно!" - підкреслила вона.

Вдова Ігоря Поклада також закликала не сприймати авторські твори як щось, чим можна вільно користуватися без урахування прав їхніх творців.

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Про особу: Ігор Поклад Ігор Поклад - український композитор і опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

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