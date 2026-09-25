У Путіна знайшли 8-річну онуку: ЗМІ дізналися, хто батько і яке її ім'я

Володимир Путін має онуку, яку його родина не афішувала.

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Катерина Тихонова, Володимир Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Путіна є онука Ельза Тихонова

Її батьки - Катерина Тихонова та балетмейстер Ігор Зеленський

Онука путіна народилася у 2017 році

У російського диктатора Володимира Путіна є 8-річна онука, яку звати Ельза Ігорівна Тихонова. Дівчинка є дочкою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського. Про це пише "Медуза" з посиланням на розслідувачів "Проєкту".

Дівчинка носить прізвище матері, тоді як по батькові отримала від свого біологічного батька. Ім’я Ельза журналісти встановили під час аналізу витоку даних із бази Федеральної прикордонної служби РФ.

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Розслідувачі припустили, що ім’я дівчинка могла отримати на честь героїні мультфільму "Холодне серце", оскільки Катерина Тихонова відома своєю любов’ю до Голлівуду. Водночас це не підтверджений факт.

У листопаді 2019 року Ельза разом із батьками літала до Мюнхена на бізнес-джеті німецької авіакомпанії Air Hamburg. Через два роки вона подорожувала до Хорватії на борту Bombardier Global 5000.

Ігор Зеленський із 2016 року очолював Баварський державний балет, але у квітні 2022-го залишив посаду. Раніше розслідування "Медузи", "Важливих історій", Der Spiegel та OCCRP встановили, що Зеленський перебував у тривалих стосунках із Катериною Тихоновою і що у пари є спільна дочка, яка народилася у 2017 році.

Що каже позашлюбна донька Путіна про війну

У Парижі український журналіст Дмитро Святненко зустрівся з Єлизаветою Кривоногих, яку журналісти називають ймовірною позашлюбною донькою лідера країни-агресора Володимира Путіна. Жінку помітили на відкритті виставки в галереї L Gallery, де вона працює.

Святненко запитав Кривоногих про її ставлення до політики Путіна та війни проти України. У відповідь вона заявила: "А я тут при чому?". На пропозицію зателефонувати Путіну та попросити припинити обстріли Києва жінка відповіла: "Ну звісно".

Журналіст також запропонував їй приїхати до Києва або Покровська, щоб побачити наслідки війни. Кривоногих відповіла: "Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?"

Наприкінці розмови Кривоногих заявила, що не може допомогти та не вважає себе відповідальною за ситуацію.

"Мені дуже шкода, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію", - сказала вона.

Діти Путіна - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, позашлюбна дочка лідера країни-агресора Путіна мешкає в Парижі і працює в місцевій галереї. Вона курує антивоєнних художників у цій галереї. У 2020 році вона вступила до паризької школи ICART і у січні 2024 року курирувала дипломну виставку в приватній галереї.

За даними розслідування центру "Досьє", російський диктатор має двох малолітніх синів, які практично не з'являються на публіці. Діти перебувають у повній ізоляції родини та навчаються під наглядом гувернерів. Згідно з розслідуванням, старший син народився 2015 року, а молодший - 2019 року.

Сайт "OSINT-Бджоли" опублікував у відкритому доступі фото і відео, які нібито демонструють таємних синів Путіна. Хлопці займаються хокеєм, дзюдо та художньою гімнастикою, а перша публічна поява старшого сина зафіксована на турнірі "Небесна грація-2022".

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Про джерело: Медуза "Медуза" - незалежне опозиційне російськомовне інтернет-ЗМІ розташоване в Ризі (Латвія), виходить російською та англійською мовами. Основними критеріями відбору контенту зазначаються значимість та достовірність інформації, а не статус джерела. Видання також публікує власні матеріали, повідомляє "Вікіпедія".

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