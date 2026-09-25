Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Путіна знайшли 8-річну онуку: ЗМІ дізналися, хто батько і яке її ім'я

Руслана Заклінська
25 вересня 2026, 15:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Путін має онуку, яку його родина не афішувала.
У Путіна знайшли 8-річну онуку: ЗМІ дізналися, хто батько і яке її ім'я
Катерина Тихонова, Володимир Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Путіна є онука Ельза Тихонова
  • Її батьки - Катерина Тихонова та балетмейстер Ігор Зеленський
  • Онука путіна народилася у 2017 році

У російського диктатора Володимира Путіна є 8-річна онука, яку звати Ельза Ігорівна Тихонова. Дівчинка є дочкою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського. Про це пише "Медуза" з посиланням на розслідувачів "Проєкту".

Дівчинка носить прізвище матері, тоді як по батькові отримала від свого біологічного батька. Ім’я Ельза журналісти встановили під час аналізу витоку даних із бази Федеральної прикордонної служби РФ.

відео дня

Розслідувачі припустили, що ім’я дівчинка могла отримати на честь героїні мультфільму "Холодне серце", оскільки Катерина Тихонова відома своєю любов’ю до Голлівуду. Водночас це не підтверджений факт.

У листопаді 2019 року Ельза разом із батьками літала до Мюнхена на бізнес-джеті німецької авіакомпанії Air Hamburg. Через два роки вона подорожувала до Хорватії на борту Bombardier Global 5000.

Ігор Зеленський із 2016 року очолював Баварський державний балет, але у квітні 2022-го залишив посаду. Раніше розслідування "Медузи", "Важливих історій", Der Spiegel та OCCRP встановили, що Зеленський перебував у тривалих стосунках із Катериною Тихоновою і що у пари є спільна дочка, яка народилася у 2017 році.

Що каже позашлюбна донька Путіна про війну

У Парижі український журналіст Дмитро Святненко зустрівся з Єлизаветою Кривоногих, яку журналісти називають ймовірною позашлюбною донькою лідера країни-агресора Володимира Путіна. Жінку помітили на відкритті виставки в галереї L Gallery, де вона працює.

Святненко запитав Кривоногих про її ставлення до політики Путіна та війни проти України. У відповідь вона заявила: "А я тут при чому?". На пропозицію зателефонувати Путіну та попросити припинити обстріли Києва жінка відповіла: "Ну звісно".

Журналіст також запропонував їй приїхати до Києва або Покровська, щоб побачити наслідки війни. Кривоногих відповіла: "Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?"

Наприкінці розмови Кривоногих заявила, що не може допомогти та не вважає себе відповідальною за ситуацію.

"Мені дуже шкода, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію", - сказала вона.

Діти Путіна - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, позашлюбна дочка лідера країни-агресора Путіна мешкає в Парижі і працює в місцевій галереї. Вона курує антивоєнних художників у цій галереї. У 2020 році вона вступила до паризької школи ICART і у січні 2024 року курирувала дипломну виставку в приватній галереї.

За даними розслідування центру "Досьє", російський диктатор має двох малолітніх синів, які практично не з'являються на публіці. Діти перебувають у повній ізоляції родини та навчаються під наглядом гувернерів. Згідно з розслідуванням, старший син народився 2015 року, а молодший - 2019 року.

Сайт "OSINT-Бджоли" опублікував у відкритому доступі фото і відео, які нібито демонструють таємних синів Путіна. Хлопці займаються хокеєм, дзюдо та художньою гімнастикою, а перша публічна поява старшого сина зафіксована на турнірі "Небесна грація-2022".

Читайте також:

Про джерело: Медуза

"Медуза" - незалежне опозиційне російськомовне інтернет-ЗМІ розташоване в Ризі (Латвія), виходить російською та англійською мовами.

Основними критеріями відбору контенту зазначаються значимість та достовірність інформації, а не статус джерела. Видання також публікує власні матеріали, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Володимир Путін Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

16:00Економіка
Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — Світан

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — Світан

15:15Інтерв'ю
РФ вгатила по офісній будівлі в Києві: на парковці загинули люди, є поранені

РФ вгатила по офісній будівлі в Києві: на парковці загинули люди, є поранені

15:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з качками за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з качками за 48 с

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

Останні новини

16:29

Винищувачі Фінляндії та Швеції перехопили ескадрилью РФ: що відомо про інцидент

16:29

Винищувачі Фінляндії та Швеції перехопили ескадрилью РФ: що відомо про інцидент

16:00

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

15:50

Аромати Les Exclusifs: прихована перлина парфумерної колекції Chanel новини компанії

15:43

Проблема не завжди в сковорідці: чому млинці рвуться під час смаження

Взимку на Росію чекає великий "туапсець": Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме УкраїнаВзимку на Росію чекає великий «туапсець»: Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме Україна
15:43

"Зажралися автори": вдова відомого композитора розкрила прибутки від його хітів

15:40

Стилістка показала найгарніші кольорові поєднання осені 2026: 5 головних трендівВідео

15:15

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — Світан

15:11

РФ вгатила по офісній будівлі в Києві: на парковці загинули люди, є поранені

Реклама
15:02

У Путіна знайшли 8-річну онуку: ЗМІ дізналися, хто батько і яке її ім'я

14:57

Сили оборони уразили в РФ три важливих заводи, задіяних у виробництві ракет - Генштаб

14:56

Чому 26 вересня не можна відмовляти нужденному у допомозі: яке церковне свято

14:28

Коливання досягли п'яти балів: "червона" магнітна буря насувається на Землю

14:07

"Там є позитив": Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті

14:02

Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі

13:54

Три знаки зодіаку незабаром побачать результати своїх старань - хто вони

13:45

"Виникають думки тікати": Наталка Денисенко зробила несподіване зізнання

13:39

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Швидкарі" вже 27 вересня на Київстар ТБ новини компанії

13:37

У Києві не відбудеться зйомка "Караоке на майдані" новини компанії

13:19

Одяг висохне набагато швидше без сушарки - що потрібно зробити

Реклама
13:19

Майкл Дуглас - 82 роки: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала чоловіка

13:19

Як перевести вікна у зимовий режим та навіщо це робити ще восени

12:51

Дружина Усика показала невпізнанного боксера і звернулася до нього: "17 років разом"

12:39

Трамп дав Зеленському обіцянку на переговорах: коли і де відбудеться нова зустріч

12:14

Переможець "Євробачення" Даміано Давид одружився: наречена порушила весільну традицію

12:04

Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зимиФото

11:58

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

11:53

Китайський гороскоп на завтра, 26 вересня: Тиграм — вдячність, Коням — радість

11:38

"Трамп і Зеленський знайшли один одного": експерт розкрив жорстку схему переговорів

11:23

Православний календар на 2027 рік: дати Великодня, Трійці та Різдва

11:18

"Хіт цієї осені": Jerry Heil і Святослав Вакарчук записали щемливу спільну пісню

11:17

"Буде дуже коротка": в Росії анонсували нову "СВО", подробиці

11:07

"Ти крутий, але не справляєшся": експерт пояснив, як Зеленський підколов Трампа

10:57

Пугачова з дорослою дочкою захопили зустріччю зі світовою зіркою - деталі

10:57

Як швидко почистити часник: лише один із популярних лайфхаків справді працюєВідео

10:52

Частина армії РФ залишилася без дронів: партизани влаштували потужну диверсію

10:25

Що не можна зберігати під ліжком: експерти назвали речі, які легко пошкодити

10:14

Гріє не гірше за дрова, а коштує копійки: названо доступне паливо для дому

09:49

Померла знаменита актриса та вдова Висоцького — що відомо

09:42

"Мімоза" по-новому: рецепт вишуканого салату, який вразить смаком

Реклама
09:31

РФ завдала удару по багатоповерхівці на Печерську в Києві: загинув 14-річний хлопецьФото

09:18

Президент Південної Кореї звинуватив Україну у зриві таємної угоди

09:05

Керуй тарифом сам: як влаштовані тарифи Сімка від U Mobile новини компанії

08:31

Росіяни завдали удару по двох лікарнях у Запоріжжі, спалахнула пожежа: що відомоФото

08:17

Гороскоп на завтра, 26 вересня: Дівам - сюрприз, Терезам - роздратування

07:43

Чотири регіони РФ у вогні: палають підприємства, важливі для окупантів

06:58

Армія РФ вночі атакувала Київ: є постраждалий, пошкоджено багатоповерхівку

06:11

Каспаров: російська опозиція просто підвищила явку на виборах ПутінаПогляд

05:43

Тест на IQ: потрібно знайти фламінго серед квітів за 7 секунд

05:15

Самойлова вирішила відібрати чотирьох дітей у путініста Джигана: "Подала позов"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти