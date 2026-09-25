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"Буде дуже коротка": в Росії анонсували нову "СВО", подробиці

Анна Косик
25 вересня 2026, 11:17
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Росіяни відкрито погрожують новим вторгенням та ракетними обстрілами.
'Буде дуже коротка': в Росії анонсували нову 'СВО', подробиці
Росіяни погрожують обстрілювати ракетами не лише Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Пропагандисти РФ заговорили про напад на Литву
  • Окупантам не сподобалося обговорення щодо розміщення ядерної зброї у Литві
  • РФ погрожує Литві ракетними ударами

Державне агентство країни-агресора Росії "РИА Новости" опублікувало матеріал із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві, назвавши це "ще однією короткою СВО".

Приводом для чергової хвилі погроз Кремля стало рішення парламенту Литви відновити законодавчу можливість розміщення на території країни ядерної зброї союзників по НАТО. Про це повідомляє "Агентство".

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Автором публікації є російський пропагандист Олександр Носович - очільник ресурсу RuBaltic.Ru та член Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ.

"Оскільки наші противники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, то Росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Тільки ракети з відповідним зарядом", - йдеться у тексті.

'Буде дуже коротка': в Росії анонсували нову 'СВО', подробиці
Публікація пропагандистів РФ про нову "СВО" / фото: скріншот

Як РФ планує атакувати три європейські країни

Главред писав, що Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції або Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля і передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

Литовські чиновники знають і тип апарату - це "Гербера": близько двох метрів у довжину, розмах крил 2,5 метра, вага до 18 кілограмів, швидкість близько 160 км/год і заявлена максимальна дальність 600 кілометрів, яка залежить від бойового навантаження та вітру. Один корабель здатний нести кілька таких дронів, а їхній запуск значно простіший, ніж у Shahed або "Герань".

'Буде дуже коротка': в Росії анонсували нову 'СВО', подробиці
БПЛА Гербера / Інфографіка: Главред

Напад РФ на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вже кілька років поспіль веде проти країн НАТО та Євросоюзу гібридну війну. Але якщо ворог перейде від дозованих провокацій до відкритих дій, здатність Європи діяти єдиним фронтом проти РФ залишається під сумнівом.

Раніше європейські спецслужби попереджали про можливе посилення російської активності проти країн НАТО. За оцінками деяких представників розвідувального співтовариства, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протистояння вже в найближчі місяці.

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України.

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Про джерело: Агентство

Агентство - це незалежне російське інтернет‑видання, яке позиціонує себе як проєкт журналістів і репортерів‑розслідувачів, що раніше були змушені покинути роботу в інших незалежних російських медіа через тиск влади. Воно публікує новини та аналітику про події в Росії та світі.

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