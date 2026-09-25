Винищувачі Фінляндії та Швеції перехопили ескадрилью РФ: що відомо про інцидент

Місія відбулася в межах служби швидкого реагування двох країн, які цієї осені запустили новий формат взаємодії в повітрі.

https://glavred.net/world/istrebiteli-finlyandii-i-shvecii-perehvatili-eskadrilyu-rf-chto-izvestno-ob-incidente-10799300.html Посилання скопійоване

Російська ескадрилья опинилася над Балтійським морем / Колаж: Головред, фото: wikipedia

Коротко:

відео дня

Фінляндія і Швеція вперше разом перехопили літаки РФ

Ескадрилья складалася з Ту-134, МіГ-31 і Су-30

Політ проходив над Фінською затокою 24 вересня

Винищувачі повітряних сил Фінляндії та Швеції 24 вересня вперше провели спільне перехоплення й ідентифікацію ескадрильї російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомили Повітряні сили Фінляндії, повідомляють видання 20minutos іYLE.

До складу російської групи входив транспортний літак Ту-134, а також невстановлена кількість винищувачів МіГ-31 і Су-30. Перехоплення відбулося під час їхнього польоту над Фінською затокою.

З боку скандинавських країн у місії брали участь фінські F/A-18 Hornet і шведські JAS 39 Gripen. Виліт здійснили в межах служби швидкого реагування (QRA) обох держав, завдання якої - контроль повітряного простору та захист територіальної цілісності.

Су-30 / Інфографіка: Главред

Що змінює новий формат для пілотів

Заступник начальника штабу Командування ВПС Фінляндії Веса Мянтиля окреслив практичний вимір домовленостей, які набули чинності кілька тижнів тому.

"Посилена співпраця, що розпочалося цієї осені, дозволяє проводити спільні місії з ідентифікації та дає змогу винищувачам, що перебувають у стані швидкого реагування, діяти з авіабаз один одного", - заявив Мянтиля.

Північний фланг НАТО під тиском

Домовленості про поглиблення взаємодії у сфері протиповітряної оборони Гельсінкі та Стокгольм досягли місяць тому. Йдеться про зміцнення безпеки в північному регіоні та на східному фланзі Альянсу.

Підставою для перегляду підходів стало зростання напруженості у відносинах із Росією після початку повномасштабної війни проти України.

Кремль може розпочати вторгнення в країни Європи

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Однак існує й другий сценарій, згідно з яким Москва обмежиться диверсіями та залякуванням - і саме така гібридна кампанія є тією війною, до якої прагне Кремль і яку він може собі дозволити.

"Частиною цієї стратегії є нагнітання страху перед прямим ударом по європейських союзниках Києва. Формально Москва не підтягувала війська до кордонів країн Альянсу, а цього тижня Володимир Путін запевняв Дональда Трампа, що у Росії немає "жодних агресивних намірів щодо європейської державності", - йдеться у статті.

Як писав Главред, країна-агресор Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи. Детальніше читайте в матеріалі: Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО.

Так, раніше винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перше бойове перехоплення такого роду в історії країни

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред