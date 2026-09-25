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Православний календар на 2027 рік: дати Великодня, Трійці та Різдва

Віталій Кірсанов
25 вересня 2026, 11:23
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Знання важливих релігійних дат особливо стане в нагоді тим, хто планує відпустку або поїздки у період великодніх свят.
Православний календар на 2027 рік
Православний календар на 2027 рік / Колаж "Главред", фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Дату Великодня, Трійці та Різдва у 2027 році
  • Дату Великого посту у 2027 році

2026 рік поступово добігає кінця, тому віруючі вже починають цікавитися церковним календарем на 2027 рік. Знання важливих релігійних дат особливо стане в нагоді тим, хто планує відпустку або поїздки в період великодніх свят.

Багато церковних дат щороку змінюються, тому про основні свята та пам’ятні дні краще дізнатися заздалегідь. "Главред" допоможе спланувати важливі події та не пропустити значущі для віруючих дати.

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Церковні свята у 2027 році: повний православний календар

Нижче наведено православний календар на 2027 рік за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна Церква України.

У цій системі дати більшості нерухомих церковних свят збігаються з католицьким календарем. При цьому дати Великодня та пов’язаних з ним православних свят у 2027 році, як і раніше, визначаються за традиційною пасхалією.

У календарі можна дізнатися, на які дні припадають головні православні свята, зокрема Великдень, Трійцю та Різдво.

  • 1 січня - Обрізання Господнє.
  • 6 січня - Хрещення Господнє та Богоявлення.
  • 12 січня - День пам’яті великомучениці Тетяни.
  • 2 лютого - Стрітення.
  • З 8 по 14 березня - Масляний тиждень.
  • 14 березня - Прощенна неділя.
  • З 15 березня по 1 травня - Великий піст.
  • 25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 24 квітня - Лазарева субота.
  • 25 квітня - Вербна неділя.
  • 29 квітня - Чистий четвер.
  • 30 квітня - Страсна п'ятниця.
  • 2 травня - Великдень 2027 року.
  • 23 квітня - День Георгія Побідоносця.
  • 9 травня - День пам’яті Миколая Чудотворця (весняний).
  • 11 травня - День пам'яті рівноапостольних святих Кирила та Мефодія.
  • 10 червня - Вознесіння Господнє.
  • 1 червня - День Святого Духа.
  • 7 червня - Собор усіх українських святих.
  • 20 червня - Трійця 2027.
  • 24 червня - Різдво Іоанна Предтечі.
  • 29 червня - День пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла.
  • 11 липня - День пам'яті рівноапостольної київської княгині Ольги.
  • 15 липня - День хрещення Київської Русі.
  • 20 липня - День Іллі Пророка.
  • 1 серпня - Походження святих дерев Хреста Животворящого, Медовий Спас.
  • 6 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас.
  • 15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.
  • 16 серпня - Перенесення образу Спасителя, Хлібний Спас.
  • 29 серпня - Усікновення глави Іоана Предтечі.
  • 6 вересня - Чудо архангела Михаїла.
  • 8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.
  • 14 вересня - Воздвиження Животворящого Господнього Хреста.
  • 1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.
  • 8 листопада - Собор архангела Михаїла.
  • 21 листопада - Введення Богородиці до храму.
  • 30 листопада - День пам'яті апостола Андрія.
  • 6 грудня - День пам'яті святого Миколая Чудотворця (зимовий).
  • 24 грудня - Святвечір.
  • 25 грудня - Різдво 2027 року.

Зверніть увагу, що наведений вище список актуальний саме для православних віруючих. Як зазначає католицький календар 2027 року, Великдень у католиків буде 28 березня, а Трійця - 23 травня.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новиюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як предстоятель ПЦУ митрополит Єпифаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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