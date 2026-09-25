Православний календар на 2027 рік: дати Великодня, Трійці та Різдва

Знання важливих релігійних дат особливо стане в нагоді тим, хто планує відпустку або поїздки у період великодніх свят.

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Православний календар на 2027 рік / Колаж "Главред", фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Дату Великодня, Трійці та Різдва у 2027 році

Дату Великого посту у 2027 році

2026 рік поступово добігає кінця, тому віруючі вже починають цікавитися церковним календарем на 2027 рік. Знання важливих релігійних дат особливо стане в нагоді тим, хто планує відпустку або поїздки в період великодніх свят.

Багато церковних дат щороку змінюються, тому про основні свята та пам’ятні дні краще дізнатися заздалегідь. "Главред" допоможе спланувати важливі події та не пропустити значущі для віруючих дати.

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Церковні свята у 2027 році: повний православний календар

Нижче наведено православний календар на 2027 рік за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна Церква України.

У цій системі дати більшості нерухомих церковних свят збігаються з католицьким календарем. При цьому дати Великодня та пов’язаних з ним православних свят у 2027 році, як і раніше, визначаються за традиційною пасхалією.

У календарі можна дізнатися, на які дні припадають головні православні свята, зокрема Великдень, Трійцю та Різдво.

1 січня - Обрізання Господнє.

6 січня - Хрещення Господнє та Богоявлення.

12 січня - День пам’яті великомучениці Тетяни.

2 лютого - Стрітення.

З 8 по 14 березня - Масляний тиждень.

14 березня - Прощенна неділя.

З 15 березня по 1 травня - Великий піст.

25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

24 квітня - Лазарева субота.

25 квітня - Вербна неділя.

29 квітня - Чистий четвер.

30 квітня - Страсна п'ятниця.

2 травня - Великдень 2027 року.

23 квітня - День Георгія Побідоносця.

9 травня - День пам’яті Миколая Чудотворця (весняний).

11 травня - День пам'яті рівноапостольних святих Кирила та Мефодія.

10 червня - Вознесіння Господнє.

1 червня - День Святого Духа.

7 червня - Собор усіх українських святих.

20 червня - Трійця 2027.

24 червня - Різдво Іоанна Предтечі.

29 червня - День пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла.

11 липня - День пам'яті рівноапостольної київської княгині Ольги.

15 липня - День хрещення Київської Русі.

20 липня - День Іллі Пророка.

1 серпня - Походження святих дерев Хреста Животворящого, Медовий Спас.

6 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас.

15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.

16 серпня - Перенесення образу Спасителя, Хлібний Спас.

29 серпня - Усікновення глави Іоана Предтечі.

6 вересня - Чудо архангела Михаїла.

8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.

14 вересня - Воздвиження Животворящого Господнього Хреста.

1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.

8 листопада - Собор архангела Михаїла.

21 листопада - Введення Богородиці до храму.

30 листопада - День пам'яті апостола Андрія.

6 грудня - День пам'яті святого Миколая Чудотворця (зимовий).

24 грудня - Святвечір.

25 грудня - Різдво 2027 року.

Зверніть увагу, що наведений вище список актуальний саме для православних віруючих. Як зазначає католицький календар 2027 року, Великдень у католиків буде 28 березня, а Трійця - 23 травня.

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Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новиюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як предстоятель ПЦУ митрополит Єпифаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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