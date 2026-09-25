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Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

Анна Косик
25 вересня 2026, 11:58
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Синоптик сказав, де в Україні температура підвищиться до +24 градусів.
Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати
Прогноз погоди в Україні 26-27 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де температура підвищиться до +24 градусів
  • Чи будуть в Україні до кінця тижня опади
  • В яких регіонах очікуються тумани

Погода в Україні 26 та 27 вересня буде сонячною та сухою під впливом антициклону та поля підвищеного тиску. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У більшості регіонів очікується стійка, помірно тепла погода без істотних опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман. Вдень найбільш високі температурні показники фіксуватимуться у південній частині України.

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Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати
Синоптична карта 26 вересня / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 26 вересня

У суботу в західних регіонах країни очікується погода без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5+10 градусів, вдень +16+21 градус.

У північних областях Кібальчич прогнозує мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, вдень +16+21 градус.

У центральній частині України переважатиме стійкий характер погоди, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +8+13 градусів, вдень +17+22 градуси.

"У південних областях та на Кримському півострові переважатиме тепла погода, без опадів. Вночі місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 градусів, вдень +19+24 градуси", - зазначив Кібальчич.

У східній частині країни під впливом області підвищеного атмосферного тиску очікується погода без опадів. За словами синоптика, вітер вночі буде змінного напрямку, вдень північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6+11 градусів, вдень +17+22 градуси.

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати
Погода в Україні 26 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 27 вересня

У неділю у західних регіонах продовжиться період стійкої антициклональної погоди, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, вдень +18+23 градуси.

У північних областях переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +8+13 градусів, вдень +16+21 градус.

У центральних регіонах країни, за словами Кібальчича, переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише на Дніпропетровщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11+16 градусів, вдень +16+21 градус.

У південній частині України переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 градусів, вдень +19+24 градуси.

У східних областях синоптик передбачає хмарну погоду із проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів, вдень +15+21 градус.

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати
Погода в Україні 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 25 вересня зміниться через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід.

Раніше повідомлялося, що прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже з п’ятниці та суботи очікується підвищення температури повітря до комфортної.

Напередодні стало відомо, що показники температури в Україні з 26 вересня залежатимуть від руху атмосферних систем, однак попередньо після прохолодного тижня очікується чергове потепління.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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