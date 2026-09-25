'Звичайне життя - просто мішень': Зеленський назвав нові цілі російських атак

Зеленський наголосив, що Росія розширює удари на бізнес, дата-центри та логістику.

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Наслідки удару по Києву / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Звичайне життя для Росії - просто мішень

Під ударом опинилися бізнес, дата-центри, провайдери

Росія має отримати відповіді на свій терор

Вдень у п’ятницю, 25 вересня, країна-агресор Росія завдала удару дроном по офісній будівлі в Києві. Відомо про чотирьох загиблих людей, ще семеро людей поранені, і серед них дитина. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мої співчуття рідним та близьким. Дякую всім нашим екстреним службам, які завжди оперативно допомагають людям після російських атак", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він додав, що були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується McDonald's.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету - все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати", - наголосив глава держави.

За його словами, важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор.

"Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це - на конкретні наслідки для Росії", - підкреслив Зеленський.

Який план РФ щодо ударів по енергетиці

Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

За його словами, окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони - стратегія дій російських терористів на цю зиму. Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у Солом’янському районі Києва російський БпЛА влучив в офісну будівлю. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі. Внаслідок атаки ворога також пошкоджений один медзаклад столиці.

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня були знищені та пошкоджені об’єкти українського бізнесу. Зокрема, зруйновано відділення №6 "Нової пошти" й пошкоджено сортувальне депо.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав, що Росія може готувати новий удар по Україні із застосуванням балістичних ракет. Відповідні ознаки наразі фіксуються.

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Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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