Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі

Ви дізнаєтеся:
- Де падатимуть дощі цих вихідних
- Як зміниться погода у Києві до кінця тижня
- Якою буде погода в Україні наступного тижня
Погода в Україні найближчими вихідними буде комфортною, адже бабине літо вже на старті. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.
26 та 27 вересня температура повітря по всій Україні очікується в межах +17+22 градусів. Однак ночі будуть значно холоднішими - лише до +7+11 градусів.
"Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер. А це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками", - зазначила синоптик.
У суботу на заході, а в неділю і на сході України можливі невеликі дощі. Але увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом.
Погода в Києві на вихідні
26 та 27 вересня у столиці очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10+12 градусів.
"Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається", - додала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що протягом поточного тижня температура в Україні була помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня, а ночі стали значно холоднішими.
Раніше повідомлялося, що до кінця тижня у більшості регіонів України очікується стійка, помірно тепла погода без істотних опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.
Напередодні стало відомо, що 25 вересня в Україні змінилася погода через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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