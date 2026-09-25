Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі

Синоптик попередила, що попри покращення погоди наприкінці тижня, опади не зникнуть повністю.

https://glavred.net/synoptic/poteplenie-nakroet-ukrainu-no-ne-bez-osadkov-v-kakih-oblastyah-prognoziruyut-dozhdi-10799252.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 26-27 вересня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де падатимуть дощі цих вихідних

Як зміниться погода у Києві до кінця тижня

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Погода в Україні найближчими вихідними буде комфортною, адже бабине літо вже на старті. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

26 та 27 вересня температура повітря по всій Україні очікується в межах +17+22 градусів. Однак ночі будуть значно холоднішими - лише до +7+11 градусів.

відео дня

Погода в Україні 26 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер. А це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками", - зазначила синоптик.

У суботу на заході, а в неділю і на сході України можливі невеликі дощі. Але увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом.

Погода в Україні 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві на вихідні

26 та 27 вересня у столиці очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10+12 градусів.

Погода в Києві 26 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається", - додала Діденко.

Погода в Києві 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом поточного тижня температура в Україні була помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня, а ночі стали значно холоднішими.

Раніше повідомлялося, що до кінця тижня у більшості регіонів України очікується стійка, помірно тепла погода без істотних опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.

Напередодні стало відомо, що 25 вересня в Україні змінилася погода через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід.

Більше новин:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред