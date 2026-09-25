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Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі

Анна Косик
25 вересня 2026, 14:02
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Синоптик попередила, що попри покращення погоди наприкінці тижня, опади не зникнуть повністю.
Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі
Прогноз погоди в Україні 26-27 вересня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Де падатимуть дощі цих вихідних
  • Як зміниться погода у Києві до кінця тижня
  • Якою буде погода в Україні наступного тижня

Погода в Україні найближчими вихідними буде комфортною, адже бабине літо вже на старті. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

26 та 27 вересня температура повітря по всій Україні очікується в межах +17+22 градусів. Однак ночі будуть значно холоднішими - лише до +7+11 градусів.

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Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі
Погода в Україні 26 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер. А це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками", - зазначила синоптик.

У суботу на заході, а в неділю і на сході України можливі невеликі дощі. Але увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом.

Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі
Погода в Україні 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві на вихідні

26 та 27 вересня у столиці очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10+12 градусів.

Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі
Погода в Києві 26 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається", - додала Діденко.

Потепління накриє Україну, але не без опадів: в яких областях прогнозують дощі
Погода в Києві 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом поточного тижня температура в Україні була помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня, а ночі стали значно холоднішими.

Раніше повідомлялося, що до кінця тижня у більшості регіонів України очікується стійка, помірно тепла погода без істотних опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.

Напередодні стало відомо, що 25 вересня в Україні змінилася погода через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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