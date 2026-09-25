"Виникають думки тікати": Наталка Денисенко зробила несподіване зізнання

Актриса поділилася з шанувальниками особистими спогадами про життя під час війни

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Наталка Денисенко про виїзд з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Чому Наталка Денисенко не виїхала за кордон під час війни

Як син актриси ладнає з її новим чоловіком

Відома українська актриса Наталка Денисенко відверто поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на актуальні запитання про життя в умовах війни. За словами знаменитості, постійні російські атаки мимоволі підштовхують її до думок про зміну місця проживання.

Артистка зізналася, що після важких нічних обстрілів у неї регулярно виникають думки про від’їзд, але її утримує непереборне внутрішнє бажання залишатися в Україні.

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Чому Наталка Денисенко не виїхала з України / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Було й є непереборне внутрішнє бажання залишатися тут! Хоча, можливо, якби я могла повноцінно працювати за кордоном, то це бажання змінилося… Бо часто після таких ночей виникають думки тікати! Дуже вірю, що скоро ми переживемо весь цей жах", - поділилася Денисенко.

Зірка згадала й про зміни у зовнішності, пов’язані зі стресом, який вона пережила. Вона зізналася, що останнім часом помітно набрала вагу: зараз її вага становить 48 кілограмів замість колишніх 45.

Актриса також пролила світло на сімейні стосунки та організацію побуту після змін в особистому житті. Шанувальників цікавило, як її син Андрюша ставиться до нового чоловіка зірки. Наталка запевнила, що в родині панує повне взаєморозуміння.

Наталка Денисенко - особисте життя / скріншот із відео

"Андрюша чудово ладнає з моїм чоловіком, він розуміє абсолютно все, бо я йому все пояснювала", - підкреслила актриса.

Що стосується колишнього чоловіка, актора Андрія Фединчика, то з ним Денисенко підтримує контакт виключно заради спільної дитини. За словами артистки, їм вдалося налагодити нейтральний діалог заради сина, проте жодне інше спілкування між ними вже неможливе.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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