Сили оборони уразили в РФ три важливих заводи, задіяних у виробництві ракет - Генштаб

Під ударами опинилися підприємства концерну "Алмаз-Антей", два виробники синтетичного каучуку, два НПЗ та радіолокаційні станції армії РФ.

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У Росії уражено 3 заводи, задіяні у виробництві ракет / Колаж: Головред, фото: скріншоти з відео

Головне з новини:

Уражено три заводи ракетного напряму в РФ

Горять НПЗ у Пермі та Новошахтинську

Під ударами опинилися й РЛС армії РФ

відео дня

У ніч на 25 вересня Сили оборони уразили в Росії три підприємства, задіяні у виробництві ракет, а також два нафтопереробні заводи та радіолокаційні станції армії РФ. Серед цілей - "НВП Завод Іскра" в Ульяновську, що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей" і належить до воєнно-промислового комплексу Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ульяновське підприємство забезпечує російську оборонку критичною електронною компонентною базою. За даними Генштабу, завод випускає напівпровідникові прилади та елементи для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку й техніки спеціального призначення.

Ще дві цілі тієї ж ночі - ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі. Обидва майданчики замикають на себе окремий сегмент хімічної промисловості, без якого російська ракетна програма не працює.

"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер"", - ідеться в повідомленні Генштабу. Рекомендуємо: Росіяни завдали удару по двох лікарнях у Запоріжжі, спалахнула пожежа: що відомо

Пожежі на НПЗ у Пермі та Новошахтинську

Паралельно українські підрозділи відпрацювали по нафтопереробній інфраструктурі противника. У Пермі Пермського краю уражено НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на території підприємства зафіксували пожежу.

Друга ціль цього напряму - нафтопереробний завод "Новошахтинский" у Новошахтинську Ростовської області. Там також сталося займання.

Чому важливий Новошахтинський завод

Потужність переробки цього підприємства становить орієнтовно 7,5 млн тонн нафти на рік. Воно є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Окремим напрямом нічної роботи Сил оборони стали радіолокаційні станції російської армії - удари по них Генштаб підтвердив разом з ураженням нафтопереробних потужностей.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини за темою

Як писав Главред, в ніч на 23 вересня в промзоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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