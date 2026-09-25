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Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Марія Николишин
25 вересня 2026, 16:00
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 28 вересня.
Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня
Курс валют в Україні на 28 вересня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у понеділок
  • Яка нова вартість злотого

На понеділок, 28 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, євро та злотий стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,84 грн/дол. Водночас 25 вересня валюта коштувала 44,97 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 13 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 28 вересня встановлено на рівні 51,13 грн/євро, що на 1 копійку більше, ніж у п’ятницю (51,12 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,69 грн/злотий. 25 вересня ця валюта коштувала 11,67 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

За його словами, попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

"На динаміку євро дедалі сильніше впливатимуть загострення на Близькому Сході та високі нафтові ціни. Для європейської економіки, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, це означає вищі витрати та додатковий інфляційний тиск, тоді як долар у періоди глобальної невизначеності традиційно "спрацьовує" як запобіжник для світового капіталу", - пояснив банкір.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні у жовтні залежатиме від інтервенцій НБУ, динаміки інфляції, попиту з боку імпортерів та обсягів надходження міжнародного фінансування.

Банкір Тарас Лєсовий заявляв, що до 27 вересня долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Водночас за розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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