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Трамп дав Зеленському обіцянку на переговорах: коли і де відбудеться нова зустріч

Анна Косик
25 вересня 2026, 12:39
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Український лідер повідомив про зміни у переговорному треку.
Трамп дав Зеленському обіцянку на переговорах: коли і де відбудеться нова зустріч
Зеленський чекає на відповідь команди Трампа після прохання щодо закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov

Що сказав Зеленський:

  • США, Україна і РФ готуються до нових технічних переговорів
  • Наступна тристороння зустріч може відбутися в ОАЕ, дата поки невідома
  • Україна попросила Трампа обговорити з лідером Китаю вплив на Путіна

США проведуть новий раунд переговорів з Україною та країною-агресором Росією щодо закінчення війни. Про це, як повідомили Новини.LIVE, відповідаючи на запитання ЗМІ в чаті ОП сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, нові перемовини відбудуться протягом 10 днів, після того як українська сторона проінформує про нові деталі європейців, а американські переговорники проведуть зустріч з росіянами.

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Де може відбутися наступна тристороння зустріч

Зеленський зазначив, що США запропонували як місце для тристоронньої зустрічі із Україною та РФ на технічному рівні Об’єднані Арабські Емірати. Наразі Київ лише чекає від Вашингтона пропозиції щодо дати переговорів.

Хто може вплинути на Путіна задля закінчення війни

Президент також розповів журналістам, що Україна чекає від команди Трампа фідбек щодо можливості лідера Китаю вплинути на Путіна для завершення війни.

Трамп дав Зеленському обіцянку на переговорах: коли і де відбудеться нова зустріч
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Я просив особисто президента Трампа підняти це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек ще не отримував від американської команди. Розраховую, що отримаю", - наголосив Зеленський.

Названо єдиний сценарій та умову завершення війни

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати. Окрім цього Загородній зазначив, що публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Водночас перспективи завершення бойових дій він пов'язує насамперед із ситуацією всередині Росії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат Володимир Зеленський назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною.

Раніше повідомлялося, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

Напередодні стало відомо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН продемонструвала відчутну зміну тональності у діалозі між Києвом та Вашингтоном. Якщо раніше американська сторона намагалася дорікати Україні відсутністю аргументів, то тепер у руках Києва з’явилися вагомі козирі.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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