"Це загроза": розкрито тривожний сценарій скорочення західної допомоги Україні

Максим Розумний не виключає, що допомога нам може бути суттєво скорочена - як фінансова, так і військова.

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Допомога Україні може бути скорочена / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DeptofDefense

Головне із заяв Розумного:

Зміна риторики західних лідерів є відповіддю на запит у суспільствах

Західна допомога Україні може бути суттєво скорочена

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний прокоментував ймовірність можливого скорочення допомоги західних союзників Україні.

"Звісно, вони (подібні заяви європейських лідерів, - ред.) становлять для нас дуже серйозну загрозу. Адже така зміна риторики відбувається не в політичному вакуумі - це відповідь на запит у суспільствах західних держав або, принаймні, серед їхніх досить впливових і численних верств, оскільки ці політики набирають голоси й претендують на участь у владі", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт вважає, що подібні настрої для України є несприятливими, оскільки на певному етапі дійсно можуть перетворитися на політику урядів цих держав.

"І допомога нам може бути суттєво скорочена - і фінансова, і військова. А західна допомога - наш стратегічний ресурс, на який ми покладаємося у війні за виживання, у війні на виснаження, яку сьогодні ведемо з Росією", - попередив він.

За словами аналітика, така ситуація становить для України реальну загрозу на нинішньому етапі.

"Для нас це загроза. І значною мірою, гадаю, непоступливість Путіна та росіян якраз зумовлена їхніми надіями на те, що ми втратимо цю підтримку, і це підірве наші ресурси. Що може цьому завадити? У політиків є звичка у передвиборчий період робити одні заяви, а коли приходять до влади - проводити політику, яка є вигіднішою та стратегічно важливішою для їхніх держав", - переконаний Розумний.

Нова допомога від Великої Британії: що відомо

Велика Британія має намір допомагати Україні запобігати запускам російських ракет ще до їх здійснення, а не обмежуватися перехопленням цілей у повітрі. Про це заявив прем'єрміністр Великої Британії Енді Бернем.

За словами глави уряду, Лондон планує не тільки зміцнювати українську протиповітряну оборону, а й перекривати постачання компонентів для російського озброєння, а також сприяти знищенню ракет та інших засобів ураження до їхнього застосування проти українських міст.

Допомога Україні - новини за темою

Главред писав, що Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше Енді Бернем став одним із британських політиків, які послідовно підтримували Україну не лише на рівні політичних заяв, а й через конкретні гуманітарні та муніципальні ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним скороченням видатків. Стан державних фінансів України Корецький охарактеризував як "близький до критичного".

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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