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"Там є позитив": Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті

Руслана Заклінська
25 вересня 2026, 14:07
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Президент повідомив хороші новини з гарячої ділянки фронту.
'Там є позитив': Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті
Зеленський заявив про позитив на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези Зеленського:

  • СОУ мають позитивні результати на Лиманському напрямку
  • Позитив є також на інших ділянках фронту
  • Операція України триває

Українські військові мають позитивні результати у напрямку Лимана Донецької області. Операція ще триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

"Буду дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Я хочу подякувати нашим воїнам", - зазначив президент.

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Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, позитив є саме в напрямку Лимана, а також на інших ділянках фронту.

"Там є позитив. Позитив в напрямку Лимана і не тільки. Яким є наступне стратегічне завдання? Давайте, виконаємо це стратегічне завдання і тоді поговоримо про наступне", - сказав глава держави.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, спрямована на вихід на вигідніші позиції для подальшої оборони. За її підсумками Україна може отримати нові позитивні результати.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що російські війська планували охопити міста-фортеці Донеччини з півночі та півдня.

Білецький зазначив, що південний напрямок через Добропілля вдалося зупинити ще під час російської інфільтрації, а ситуація там залишається складною, але контрольованою. Водночас північна частина задуму РФ, за його оцінкою, фактично знищена.

"Північна ж "клешня" фактично розгромлена й знищена. Для нас критично важливо, щоб вони не мали можливості відновити цей наступ не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, а через паралізацію логістики, паралізацію тилових можливостей, щоб не давати росіянам можливості відновити цей наступ", - підкреслив він.

Водночас Білецький наголосив, що деталі операції розкриватимуть після завершення окремих її етапів.

Наступ України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, військовий з позивним "Мучний" повідомив про перерізання російського виступу на північ від Лимана та поліпшення тактичної ситуації на напрямку Лимана. Зокрема, ЗСУ звільнили понад 200 км² контрольованої території у цьому районі.

Британський військовий оглядач Геміш де Бреттон-Гордон констатував, що операція під Лиманом демонструє ефективність загальновійськової моделі з використанням бронетехніки, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. У публікації вказано, що операцію готували місяцями і вона повернула контроль над більш ніж 200 кв. км території поблизу Лимана.

Крім цього, Сили оборони України просунулися одразу у трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Найпомітніші зміни зафіксовано біля Куп’янська, Часового Яру та Оріхова.

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