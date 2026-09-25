Коливання досягли п'яти балів: 'червона' магнітна буря насувається на Землю

Дослідники визначили, як довго триватиме новий шторм.

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Прогноз магнітних бур 25-28 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться нова магнітна буря

Наскільки сьогодні високий К-індекс

Коли геомагнітна активність стабілізується

Геомагнітна активність на Землі ніяк не стабілізується. Після магнітної бурі, яка закінчилася 24 вересня, очікується ще один геомагнітний шторм рівня G1. Про це повідомила Британська геологічна служба.

Нова магнітна буря, попередньо, почнеться 26-27 вересня. Вона буде короткотривалою. Геомагнітна активність стабілізується вже до 28 вересня.

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Магнітні бурі 25-28 вересня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, зараз К-індекс 5,3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Водночас сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, знаходиться на зеленому рівні.

За попередніми даними, вже завтра, 26 вересня, К-індекс знизиться до 3,7, а 27 вересня показник впаде до 2,7.

Геомагнітна активність 25-27 вересня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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