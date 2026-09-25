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Пугачова з дорослою дочкою захопили зустріччю зі світовою зіркою - деталі

Христина Трохимчук
25 вересня 2026, 10:57
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77-річна співачка відвідала шоу легендарного соліста гурту Modern Talking.
Алла Пугачова з дочкою Лізою
Алла Пугачова з дочкою Лізою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Як Алла Пугачова зустрілася з Томасом Андерсом
  • Як виглядала Ліза Галкіна, яка помітно подорослішала

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, провела вечір у Лімасолі, відвідавши масштабне шоу екс-соліста культового дуету Modern Talking Томаса Андерса. Співак поділився фото з артисткою у своєму Instagram.

Пугачова вирушила на захід разом із 13-річною донькою Лізою Галкіною. Для виходу у світ примадонна обрала темно-синє вбрання з поясом на талії, яке доповнила чорною сумочкою через плече та виразним макіяжем. Її донька Ліза віддала перевагу лаконічній чорній міні-сукні з відкритими плечима.

відео дня
Алла Пугачова разом із донькою зустрілися з Томасом Андерсом
Алла Пугачова з донькою зустрілися з Томасом Андерсом / фото: instagram.com, Томас Андерс

Після концерту 63-річний німецький музикант особисто зустрівся з Аллою Борисівною та її дочкою за лаштунками. Андерс опублікував спільне фото в соціальних мережах, не приховуючи свого захоплення від спілкування зі співачкою.

"Така особлива честь! Я неймовірно пишаюся тим, що легендарна Алла Пугачова відвідала мій концерт на Кіпрі зі своєю донькою Лізою, і ми зустрілися особисто. Дуже особлива зустріч з однією з найвизначніших артисток Східної Європи за останні 50 років. Моя повага! Дякую, дорога Алло, і дорога Лізо, за цей незабутній момент", - написав музикант.

Алла Пугачова - як вона виглядає зараз
Алла Пугачова - як виглядає зараз / скрін з відео

Публікація миттєво викликала ажіотаж серед підписників і колег по шоу-бізнесу. Шанувальники засипали Примадонну та її доньку компліментами, відзначили зовнішність співачки та назвали їхній спільний кадр історичним.

"Дві легенди, дві зірки зустрілися!"

"Алла прекрасна!"

"Оце зустріч! Як вам пощастило!"

Нагадаємо, що понад чотири роки тому співачка покинула Росію і разом із родиною переїхала за кордон. Зараз Пугачова веде досить закритий спосіб життя, але періодично з’являється на культурних заходах.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що на 89-му році життя померла французька актриса та співачка Марина Владі. Про її смерть повідомили родичі, уточнивши, що артистка померла у себе вдома в оточенні сім’ї та домашніх улюбленців.

Також Оксана Самойлова звернулася до суду з позовом про обмеження батьківських прав репера Джигана та визначення місця проживання чотирьох дітей з нею. Приводом став скандал зі стріляниною та утриманням заручників у будинку артиста.

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Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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