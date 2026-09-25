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"Ти крутий, але не справляєшся": експерт пояснив, як Зеленський підколов Трампа

Руслана Заклінська
25 вересня 2026, 11:07
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Експерт сумнівається, що Китай поспішатиме втручатися у війну.
'Ти крутий, але не справляєшся': експерт пояснив, як Зеленський підколов Трампа
Чому Зеленський змушений просити Трампа про допомогу Сі Цзіньпіна/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези експерта:

  • Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна переговорів про завершення війни
  • Це сигнал Трампу про необхідність активніших дій щодо РФ
  • Китай не зацікавлений у швидкому завершенні війни

Президент України Володимир Зеленський попросив лідера США Дональда Трампа залучити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до зусиль для завершення війни РФ проти України. Так Київ може натякати Трампу на необхідність активніших дій щодо Росії. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Перекладу з мови Зеленського на зрозумілу: "Трампе, ти, звичайно, крутий хлоп, але з Росією ти якось не справляєшся. Ми тебе поважаємо і визнаємо твою крутість. Але, напевно, треба залучати інших крутих хлопців". Це тонка підколка Трампа: мовляв, він і Путіна на зустріч не може привезти, і вгамувати Росію не може. А раз так, то треба залучати Китай, який точно зможе вплинути на Москву", - пояснив експерт.

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Загородній додав, що Зеленський також може натякати Трампу на посилення військової допомоги Україні. Зокрема, як припустив експерт, йдеться про можливість передачі Києву далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk.

'Ти крутий, але не справляєшся': експерт пояснив, як Зеленський підколов Трампа
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Загородній вважає, що Пекін наразі має власні причини не поспішати з активним втручанням у процес завершення війни.

"Китай і так усе влаштовує: війна триває, США витрачають ресурси. А якщо зараз закінчиться війна, то США всією своєю тушею накинуться на Китай", - заявив експерт.

Він також висловив думку, що Китай не обов'язково сприйматиме можливу дезінтеграцію Росії як негативний сценарій. За словами Загороднього, у такому випадку Пекін зможе отримувати російські ресурси, зокрема нафту, газ та алмази, з інших територій.

Чи важливі переговори Трампа і Сі Цзіньпіна - думка експерта

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає, що Україна безпосередньо не бере участі в переговорах між президентами США та Китаю Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, тому багато залежить від того, чи порушить американський лідер питання війни та запропонує Пекіну стимули для участі у мирному процесі.

За його словами, для Трампа пріоритетними у відносинах із Китаєм є торговельні питання, а також проблеми Ірану та хуситів. Українське питання, на його оцінку, перебуває серед наступних за важливістю.

"Для того, щоб Китай втрутився в нашу ситуацію, потрібне особисте прохання Трампа і якісь поступки з його сторони. Чи піде він на це? Ми не знаємо", - зазначав Денисенко.

Водночас Китай має власні стратегічні інтереси в Україні, зокрема пов’язані з Чорним морем, торгівлею та майбутніми маршрутами між Китаєм, Європою та США. Аналітик вважає, що Пекін не зацікавлений у захопленні Росією Одеси, оскільки це може змінити баланс сил у Чорноморському регіоні

Позиція Китаю щодо війни в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сі Цзіньпін виступив за залучення більше держав до пошуку політичного вирішення війни в Україні. Він також наголосив на необхідності посилити координацію щодо України і зміцнювати комунікацію з усіма сторонами. Заява пролунала на саміті ШОС у Бішкеку.

Палата представників США в ніч на 17 вересня схвалила масштабний санкційний законопроєкт проти Росії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив 17 вересня, що Пекін вважає міжнародну торгівлю питанням двосторонньої взаємодії та виступає проти втручання третіх держав.

У середу, 24 вересня, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори у Білому домі. За офіційними повідомленнями Україна не згадувалася в публічній частині зустрічі.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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