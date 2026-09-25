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Могилевська пішла на радикальні заходи заради ідеальної фігури - деталі

Христина Трохимчук
25 вересня 2026, 16:38
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Щоб зберегти фігуру для зйомок, артистка суворо стежить за харчуванням.
Наталія Могилевська - як схудла
Наталія Могилевська - як схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Як худне Наталія Могилевська
  • Який радикальний метод застосовує артистка перед зйомками

Українська співачка Наталія Могилевська відверто поділилася з шанувальниками своїми правилами після вражаючого схуднення. Як повідомляє "Новий канал", виконавиця практикує розвантажувальні дні та ретельно стежить за харчуванням.

За словами артистки, ніяких чарівних таблеток чи миттєвих секретних дієт не існує, а в основі її бездоганного зовнішнього вигляду лежать дисципліна та постійна робота над собою. Зірка підкреслила, що її система базується на зрозумілих і перевірених принципах, у яких ключову роль відіграє повсякденний режим.

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Наталія Могилевська: харчування
Наталія Могилевська: харчування / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Секрет насправді дуже простий: менше їсти, більше рухатися. Я займаюся спортом і ретельно стежу за своїм харчуванням. У мене вже сформувався режим, якого я дотримуюся. Наприклад, коли хочу схуднути, на моїй тарілці з’являється багато овочів. Люблю різні салати, буряк, тушковані овочі, баклажани, перець, помідори. Також можу додати горіхи або насіння. А якихось миттєвих лайфхаків, я думаю, ніхто не має. Як би це комусь подобалося чи ні, але гарна форма - це щоденна праця і трохи менше їсти", - відверто розповіла Могилевська.

Незважаючи на прихильність до системного правильного харчування, у Наталії Могилевської все ж є одне радикальне правило. До нього виконавиця вдається в тих випадках, коли їй потрібно максимально швидко набрати ідеальну форму перед об’єктивами камер або виходом на сцену. Артистка зізналася, що перед важливими заходами влаштовує собі розвантажувальний день.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська - як стежить за фігурою / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Напередодні важливих подій я практикую день голодування. Після цього почуваюся дуже добре, у чудовому та бадьорому стані", - поділилася співачка.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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