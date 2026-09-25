Могилевська пішла на радикальні заходи заради ідеальної фігури - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Як худне Наталія Могилевська
- Який радикальний метод застосовує артистка перед зйомками
Українська співачка Наталія Могилевська відверто поділилася з шанувальниками своїми правилами після вражаючого схуднення. Як повідомляє "Новий канал", виконавиця практикує розвантажувальні дні та ретельно стежить за харчуванням.
За словами артистки, ніяких чарівних таблеток чи миттєвих секретних дієт не існує, а в основі її бездоганного зовнішнього вигляду лежать дисципліна та постійна робота над собою. Зірка підкреслила, що її система базується на зрозумілих і перевірених принципах, у яких ключову роль відіграє повсякденний режим.
"Секрет насправді дуже простий: менше їсти, більше рухатися. Я займаюся спортом і ретельно стежу за своїм харчуванням. У мене вже сформувався режим, якого я дотримуюся. Наприклад, коли хочу схуднути, на моїй тарілці з’являється багато овочів. Люблю різні салати, буряк, тушковані овочі, баклажани, перець, помідори. Також можу додати горіхи або насіння. А якихось миттєвих лайфхаків, я думаю, ніхто не має. Як би це комусь подобалося чи ні, але гарна форма - це щоденна праця і трохи менше їсти", - відверто розповіла Могилевська.
Незважаючи на прихильність до системного правильного харчування, у Наталії Могилевської все ж є одне радикальне правило. До нього виконавиця вдається в тих випадках, коли їй потрібно максимально швидко набрати ідеальну форму перед об’єктивами камер або виходом на сцену. Артистка зізналася, що перед важливими заходами влаштовує собі розвантажувальний день.
"Напередодні важливих подій я практикую день голодування. Після цього почуваюся дуже добре, у чудовому та бадьорому стані", - поділилася співачка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що актриса Наталка Денисенко зізналася підписникам в Instagram, що постійні обстріли підштовхують її до думок про переїзд. Зірка відверто розповіла про складнощі життя в умовах безперервних атак.
Також Катерина Усик привітала чоловіка Олександра з 17-ю річницею шлюбу. З нагоди святкової дати дружина боксера опублікувала романтичні фото з Іспанії та зворушливо зізналася йому в коханні.
Читайте також:
- "Виникають думки втекти": Наталка Денисенко зробила несподіване зізнання
- Майклу Дугласу - 82 роки: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала чоловіка
- Дружина Усика показала невпізнанного боксера і звернулася до нього: "17 років разом"
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред