ЄС погодив виділення Україні 6,6 млрд євро: у Каллас назвали це поганою новиною для РФ

Левову частку суми держави-члени повернуть собі як компенсацію за вже передану Києву зброю, проте частина країн відмовилася від цих грошей на користь України.

https://glavred.net/economics/es-odobril-vydelenie-ukraine-6-6-mlrd-evro-v-kallas-nazvali-eto-plohoy-novostyu-dlya-rf-10799324.html Посилання скопійоване

ЄС погодився розблокувати 6,6 млрд євро для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Коротко:

ЄС погодив виділення 6,6 млрд євро через "Європейський фонд миру"

900 млн євро отримає місія ЄС з військової допомоги

4,7 млрд євро - компенсації державам-членам

відео дня

Держави-члени Європейського Союзу узгодили умови виділення Україні 6,6 млрд євро через "Європейський фонд миру". Гроші спрямують на військову підтримку Києва - від тренувальної місії до закупівель нового обладнання.

Про досягнуту домовленість Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала у соцмережі X .

"Це гарні новини для України і погані новини для Росії", - наголосила Каллас.

Як розподілять 6,6 млрд євро

Найбільша частина пакета не буде переданою Києву "живими" коштами напряму. 4,7 млрд євро призначені для відшкодування державам-членам витрат на раніше надану допомогу, втім окремі столиці вже повідомили, що відмовляться від компенсації й перенаправлять свою частку на потреби України.

Решту суми розподілили за двома напрямками. 900 млн євро отримає Місія ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), ще 1 млрд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання.

Відповідь на тиск Кремля

Рішення ухвалили на тлі зростання кількості інцидентів на території країн Євросоюзу, які в Брюсселі пов'язують з діями російських спецслужб. Очільниця європейської дипломатії переконана, що розрахунок Кремля на послаблення західної єдності не спрацював.

"Москва гібридними атаками намагається залякати Європу для скорочення європейської підтримки для України. Європа робить навпаки", - зазначила Каллас.

Як писав Главред, Україна може бути змушена значно скоротити видатки державного бюджету, якщо Верховна Рада не ухвалить непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної фінансової допомоги до початку зими. Про це раніше заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, ЄС суттєво наблизився до ухвалення рішення щодо конфіскації та передачі Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, головним зрушенням у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжників для європейських інституцій та компаній.

Вас може зацікавити:

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас - естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред