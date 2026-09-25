Наташа Корольова "позбулася" квартири у США за 10 доларів — хто її отримав

Співачка переписала американську нерухомість площею 120 квадратних метрів на родичів.

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Наташа Корольова позбулася квартири у США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова, t.me/Ego_svita

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Як Наташа Корольова залишилася без квартири в Маямі

Чому артистка передала права власності за 10 доларів

Прихильниця Путіна Наташа Корольова переписала свою квартиру в Маямі на близьких родичів. Примітно, що рішення позбутися американського активу артистка ухвалила в березні 2022 року - всього через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляють росЗМІ.

Апартаменти площею 120 квадратних метрів у житловому комплексі Winston Towers 300 артистка придбала у 2013 році. Квартира розташована на 16-му поверсі та має дві спальні, дві ванні кімнати та простору вітальню. Наразі вартість цього житла оцінюється в 32,2 мільйона рублів, а щорічний податок становить майже 506 тисяч рублів.

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Де живе родина Корольової в Маямі / фото: t.me/shot_shot

Оформлення угоди відбулося формально - співачка передала права на нерухомість матері та племінниці за символічну суму.

"У березні 2022 року Корольова за символічні $10 відмовилася від права власності на цю квартиру на користь матері та племінниці", - повідомили джерела.

Інформація про переоформлення апартаментів суперечить попереднім публічним заявам співачки про те, що власної нерухомості в США у неї немає. Незважаючи на українське походження, Королева після початку повномасштабного вторгнення РФ публічно не засудила російську агресію проти України та продовжила будувати кар’єру в Росії.

Наташа Корольова з мамою / фото: instagram.com, Наташа Корольова

При цьому мати артистки мешкає в іншому приміщенні того ж комплексу - на 9-му поверсі, у просторішій квартирі. Цю нерухомість співачка придбала ще у 2011 році, і зараз її вартість оцінюється приблизно в 34,8 мільйона рублів при аналогічному річному податку. У цих апартаментах мешкає зведена сестра Корольової - дочка другого чоловіка її матері Ігоря Ельперіна.

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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