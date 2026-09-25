РФ готує наступ одразу на чотирьох напрямках: названо слабке місце плану

Військовий експерт розповів, на яких ділянках фронту Росія зосередила резерви і куди спрямує основний удар цієї осені-зими.

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Де Росія може розпочати наступальні операції / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, командування Об’єднаних Сил ЗС України

Головне із заяви експерта:

Росія накопичила близько 100 тисяч резервів

Є чотири напрямки можливого наступу РФ

Реальних сил вистачить лише на два з них

Країна-агресор Росія стягнула на фронт близько 100 тисяч оперативно-тактичних резервів і готує наступальні дії одразу на чотирьох напрямках, проте реальних сил вистачить лише на два з них. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Видно кілька ділянок, де росіяни накопичували сили і де в них залишилися досить великі оперативно-тактичні резерви - близько 100 тисяч", - наголосив він. відео дня

Де росіяни накопичили сили

За його словами, перший напрямок, де противник накопичив сили, - Оріхівсько-Гуляйпільська ділянка. Там росіяни розгорнули потужний тиловий вузол і вже завдавали ударів по мостах, готуючи перекидання резервів.

"Перша ділянка - Оріхіво-Гуляйпільський напрямок. Там у них є досить серйозна база в районі Пологів. Пологи зараз досить серйозно насичені російськими військами, там у них практично військовий хаб. Звідти вони можуть тиснути в бік Оріхова та Гуляйполя", - розповів експерт.

Другий плацдарм зосереджений у районі Мирнограда, звідки противник розраховує розвивати рух через Добропілля.

"Другий плацдарм - Мирноградський. Там вони зосереджувалися: у цьому районі в радіусі 30-40 кілометрів зібралося понад 100 тисяч росіян. Вони зосереджувалися для того, щоб потім через Добропілля рухатися в бік Барвінкова", - пояснив Світан.

На його думку, з військової точки зору цей задум уже втратив сенс, але відмова від нього залежатиме від рішень командування РФ.

"Але це завдання, за великим рахунком, вже веде в нікуди. З точки зору військової логіки вони повинні відмовитися від нього й розвернутися на Краматорськ. Побачимо, наскільки в них ще залишився розум. Але плацдарм є, і вони однозначно намагатимуться рухатися в бік Добропілля, а потім - залежно від залишків розуму - або на Барвінкове, або відразу на Краматорськ", - зазначив полковник запасу.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Де Росія може забракнути резервів

Експерт додав, що третій потужний плацдарм противник сформував у районі Костянтинівки, Часового Яру та Бахмута, спираючись на насичену тилову інфраструктуру Горлівсько-Єнакіївської агломерації.

"Третій досить потужний плацдарм - район Костянтинівки, Часового Яру, Бахмутський напрямок. Основна база на цьому напрямку - Горлівсько-Єнакіївська агломерація. Там розташоване досить серйозне угруповання військ, армійські тили насичені на повну. І цей плацдарм однозначно буде діяти", - наголосив Світан.

Оскільки оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію фланговими ударами вже не вдасться, противник змушений діяти лобовими атаками.

"Оскільки вже не вдасться "клешнями" охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію, значить, намагатимуться наносити удари в лоб - з боку Бахмута, Часового Яру, Костянтинівки, з півдня на північ. Інших варіантів немає", - підкреслив він.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Четвертий напрямок активності РФ - Харківщина, де діє Третій армійський корпус і де ключовою ціллю противника є вихід на Великий Бурлук.

"Для них дуже важливо вийти ще на Великий Бурлук, почати просуватися з-під Вовчанська, щоб перекрити Бурлук або вийти на нього", - розповів Світан.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що попри чотири напрямки, ресурсів РФ на одночасні активні дії скрізь бракує, тож противник змушений визначати пріоритети.

"Але у росіян немає сил і засобів, щоб одночасно діяти на всіх чотирьох. Максимум резервів, які вони зараз збирають і ще назбирають до кінця року, вистачить на два напрямки. Я думаю, що залишаться Костянтинівська та Покровська ділянки - завдяки потужному тилу", - переконаний експерт.

Харківський та Оріхівсько-Гуляйпільський напрямки, за оцінкою Світана, обмежені слабкою логістикою противника.

"Ну й Оріхово-Гуляйпільський сектор теж знаходиться, можна сказати, на відстані від Росії. Туди довга логістика: від Ростова - сотні кілометрів, через Тамань і Крим - близько 500 кілометрів. Якісь наступальні операції вони проведуть, але теж "засохнуть". А решту оперативно-тактичних резервів перекинуть у район Покровська та Костянтинівки. Це буде вже завершальний етап - на залишках цих резервів", - підсумував він.

Дивіться відео інтерв’ю Романа Світана Главреду:

Що відомо про наступ ЗСУ у межах операції "Вівальді"

Заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко говорив, що Сили оборони за тиждень здійснили нові просування на півночі Донецької області в межах першого етапу операції "Вівальді" та зачистили ще кілька населених пунктів.

За його словами, окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки, українські військові взяли під контроль Рай-Олександрівку.

"Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено - це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Сили оборони України за останні кілька діб просунулися одразу в трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Також українські військові зірвали низку наступальних операцій армії країни-агресора Росії.

В 1 корпусі НГУ "Азов" заявили, що російські війська намагалися вийти до логістичних шляхів у районі Торецького на Донеччині, щоб розвинути наступ у напрямках Дружківки та Добропілля, однак Сили оборони провели операцію з блокування та зачистки району.

Крім того, російські війська протягом останніх десяти днів двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через газопровід, який проходить у районі кордону України з Курською областю РФ.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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