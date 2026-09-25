Майкл Дуглас - 82 роки: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала чоловіка

Подружжя народилося в один день - 25 вересня, але з різницею у 25 років.

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Зета-Джонс ніжно привітала чоловіка з 82-річчям / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas

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На фотографії подружжя перебуває прямо в океані

За словами актора, Кетрін стала для нього справжньою "магією"

Актриса Кетрін Зета-Джонс публічно привітала свого чоловіка Майкла Дугласа з днем народження. На честь 82-річчя голлівудського актора 57-річна оскароносна зірка поділилася романтичним кадром із їхнього спільного відпочинку.

На фотографії в Instagram подружжя перебуває прямо в океані. Кетрін і Майкл стоять у воді й ніжно цілуються перед камерою. Для привітання актриса обрала особливо особистий момент, підкресливши, що навіть через багато років шлюбу в їхніх стосунках, як і раніше, зберігаються кохання та романтика.

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"З днем народження, коханий! Поцілунок у день народження для мого чоловіка Майкла - розділити з тобою цей особливий день так само чудово, як і сам цей день. Кохаю тебе", - написала Зета-Джонс у підписі до знімка.

Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала чоловіка / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас також привітав дружину

У Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа є ще одна незвичайна сімейна особливість: подружжя святкує день народження в один день - 25 вересня. При цьому різниця у віці між ними становить 25 років.

У своє свято актор також присвятив дружині допис в Instagram. Дуглас згадав, як вперше побачив майбутню дружину на екрані й зрозумів, що відчуває до неї особливі почуття.

За словами актора, Кетрін стала для нього справжньою "магією", яка була набагато сильнішою за звичайне захоплення красою. Він зізнався, що ніколи раніше не закохувався, просто переглянувши фільм.

"Я ніколи раніше не закохувався, дивлячись фільм. Поки не побачив Кетрін. Вона була чарівною - виходила далеко за межі простої краси. І я був упевнений, як ніколи в чомусь іншому, що саме вона - та сама", - написав Дуглас.

Актор додав, що подібні моменти можуть трапитися лише раз у житті, якщо людині пощастить, і завершив привітання зізнанням у коханні. Він також зазначив, що ця історія увійшла до його мемуарів "One Helluva Ride".

Майбутні подружжя познайомилися наприкінці 1990-х років, а в листопаді 2000-го офіційно одружилися в Нью-Йорку.

У родині двоє спільних дітей - 26-річний Ділан і 23-річна Керіс. Кетрін і Майкл регулярно публікують спільні фотографії та публічно вітають одне одного з важливими датами.

Майкл Дуглас приїжджав до Києва

У вересні 2024 року Майкл Дуглас уперше відвідав Україну. Разом із сином Діланом актор приїхав до Києва як спеціальний гість четвертого Саміту перших леді та джентльменів.

Під час візиту Дуглас відвідав Михайлівський Златоверхий собор, Андріївську церкву та Володимирську гірку. Також актор відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Після повернення з Києва голлівудська зірка поділився враженнями від поїздки. За його словами, українська столиця справила на нього набагато сильніше враження, ніж він очікував. Дуглас назвав Київ "чарівним містом" і "фантастичним мегаполісом", окремо відзначивши архітектуру, культуру та "дивовижну енергетику" столиці.

Актор також розповідав про свої враження від українців. У спілкуванні з журналістами він назвав народ України "дивовижно сильним" і "згуртованим".

Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

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Про особу: Майкл Дуглас Майкл Кірк Дуглас - американський актор і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальне тяжіння", "Війна Троянд", "Основний інстинкт" та ін.

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