Дружина Усика показала невпізнанного боксера і звернулася до нього: "17 років разом"

Дружина чемпіона опублікувала романтичні знімки з Іспанії.

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Як змінився Олександр Усик / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

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Катерина Усик привітала чоловіка з річницею весілля

Як змінився імідж Олександра Усика

Відомий український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина 25 вересня 2026 року відзначили 17-ту річницю офіційного шлюбу. З нагоди свята дружина спортсмена опублікувала в Instagram серію романтичних спільних знімків, зроблених під час їхньої поїздки до Іспанії.

Катерина ніжно прокоментувала пам’ятну дату та звернулася до чоловіка зі словами любові. Вона зазначила, що вже багато років вони з коханим щодня обирають одне одного.

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Олександр Усик - річниця весілля / фото: instagram.com, Катерина Усик

"17 років разом. І як і раніше обираємо одне одного. Кохаю", - написала вона.

Особливу увагу шанувальників на святкових знімках привернули кардинальні зміни в зовнішності Олександра Усика. Боксер змінив звичний темний колір волосся: верхня частина шевелюри стала помітно світлішою, тоді як біля коренів зберігся темніший відтінок. З боків спортсмен зробив коротку стрижку, зберігши об’єм зверху. Автором нового яскравого образу чемпіона став відомий колорист Олександр Даалгард.

Олександр Усик із дружиною Катериною / фото: instagram.com, Катерина Усик

Олександр Усик - особисте життя

Історія пари почалася ще в Сімферополі, де Олександр і Катерина познайомилися в шкільні роки, навчаючись у паралельних класах. Пізніше між ними зав’язався роман, однак їхній шлях не був простим: на певному етапі молоді люди розійшлися й якийсь час не підтримували зв’язку. Згодом почуття взяли гору, і вони знову об’єдналися.

Новий імідж Олександра Усика / фото: instagram.com, Катерина Усик

25 вересня 2009 року пара офіційно відсвяткувала весілля в Криму у вузькому колі близьких. На той момент Катерина вже чекала на їхню первістку - доньку Єлизавету, яка з’явилася на світ у 2010 році. Згодом сім’я стала багатодітною: подружжя виховує синів Кирила та Михайла, а у 2024 році у них народилася молодша донька Марія.

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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