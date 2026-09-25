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Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зими

Руслана Заклінська
25 вересня 2026, 12:04оновлено 25 вересня, 12:45
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Під ударом також опинилися медичні клініки, поштові термінали та державні структури у восьми регіонах країни.
Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зими
Наслідки атаки по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києве

Ключові тези Зеленського:

  • У Києві загинув 14-річний хлопець
  • Постраждали 20 людей, серед них - 9-річна дитина
  • Під ударами РФ також опинилися ще сім областей

Російські окупанти вранці 25 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерхівку в Печерському районі загинув 14-річний хлопець. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким... Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", - повідомив Зеленський.

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У ДСНС уточнили, що внаслідок влучання на рівні 9-10 поверхів сталися пожежа та руйнування. Надзвичайники врятували сімох людей і вивели їх на свіже повітря.

За даними КМВА, станом на 10:50 кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 14 осіб. Серед них - 9-річний хлопчик.

Оновлено 12:45: До 20 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці.

Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, постраждали шестеро людей.

На місці працюють екстрені служби. Наразі триває ліквідація наслідків удару та уточнення масштабів пошкоджень.

У Вищій раді правосуддя повідомили про тимчасову неможливість роботи органу через наслідки атаки.

  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва

Де ще Росія атакувала Україну

Зеленський також повідомив, що від початку доби під російськими ударами опинилися вісім областей України. В Одесі одна людина загинула через повторний удар по поштовому терміналу.

У Запоріжжі російські війська атакували медичну клініку, коли там перебували люди. Також є травмовані на Сумщині та Миколаївщині.

Президент наголосив, що Росія, за його оцінкою, продовжуватиме ескалацію до зими без посилення тиску.

"Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру - через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати", - заявив Зеленський.

Чому РФ б’є по цивільних об’єктах - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що Росія не може переломити ситуацію на фронті, тому намагається тиснути на Україну ударами по цивільній інфраструктурі.

За словами експерта, ситуація на фронті дедалі менше відповідає цілям, які Москва декларує під час переговорів. Зокрема, українські військові продовжують повертати населені пункти на Донеччині.

"Росія вже безпорадна у війні. На фронті, як ми бачимо, Україна почала відвойовувати значні ділянки окупованих територій", - зазначив Новак.

На думку економіста, через відсутність бажаних результатів на полі бою РФ намагається впливати на українців психологічно, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

Атаки РФ по Україні 25 вересня - останні новини

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поінформував про нічну атаку на столицю. Унаслідок атак було зафіксовано влучання та пошкодження в Солом’янському і Подільському районах.

Виконувач обов’язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін повідомив про влучання по двох медичних закладах. Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських безпілотників по місту.

Як раніше повідомляв Главред, Національна поліція повідомила про влучання БпЛА у житловий будинок на Печерську. Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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