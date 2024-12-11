Герою шоу "Холостяк" діагностували невиліковний рак

Чоловік вирішив пояснити своє рішення про розлучення і поділився подробицями свого здоров'я.

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Зірці американського "Холостяка" діагностували рак / Колаж Главред, фото Instagram/ goldengerryturner

Ви дізнаєтеся:

Як холостяк дізнався про те, що у нього рак

Що за рідкісний рак у героя

Зірка американської адаптації популярного в Україні шоу "Холостяк" Джеррі Тернер оголосив, що у нього діагностували рак.

Чоловік, який став зіркою "Золотої" (для старших дам - авт.) версії шоу, 73-річна зірка реаліті-шоу відверто розповів для ЗМІ. Як пише Page Six, чоловік зважився на одкровення, зокрема й тому, що це, ймовірно, прояснить багато таємниць навколо того, що сталося в лютому, березні та квітні". Він мав на увазі своє рішення розлучитися з дружиною Терезою Ніст на початку цього року після того, як вони разом знялися в популярному серіалі ABC і знайшли кохання.

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"У мене, на жаль, діагностували рак", - поділився Тернер.

Батько двох дітей пояснив, що він пошкодив плече, коли викладав у класі піклболу три роки тому, але в той час не звертався до ортопеда.

"Нарешті, я дістався до походу до лікаря, і ортопед сказав: "Так, Джеррі, ми мало що можемо зробити для твого плеча, але тут є деякі незвичайні маркери крові", - розповів він.

"І тому ортопед пішов до мого сімейного лікаря, мій сімейний лікар направив мене до онколога, і тепер я працюю з групою гематології-онкології у Форт-Вейні", - поділився він.

Тернер сказав, що потім йому поставили діагноз "раку кісткового мозку", що повільно зростає, з "дуже довгою назвою" - макроглобулінемія Вальденстрема.

Згідно з Інститутом раку Дана-Фабар, це захворювання являє собою рідкісний рак клітин крові, який здебільшого утворюється в кістковому мозку і може сповільнити нормальний ріст клітин крові, що може призвести до анемії та ослаблення імунної системи.

Тернер із сумом зізнався, що від раку "немає ліків". "Це було схоже на те, ніби на мене просто впало 10 тонн бетону. І я деякий час був у стані заперечення, я не хотів зізнаватися в цьому", - сказав він.

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