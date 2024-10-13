Дружина "холостяка" Макацарії розповіла, коли на світ з'явиться їхня друга дитина

Також Ліза Чічуа поділилася, як протікає друга вагітність.

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Іраклі Макацарія стане батьком - Ліза Чічуа розкрила деталі другої вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

У липні 2022 року грузинський бізнесмен, продюсер і головний герой 6 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія зіграв весілля з Лізою Чічуа. Через рік, у червні 2023-го, пара вперше стала батьками.

На світ з'явився хлопчик на ім'я Георгій - велика гордість і радість Макацарії та Чічуа. Тепер же стало відомо, що подружжя знову очікує на поповнення в родині.

Після анонсу радісної події Ліза відповіла на кілька запитань про другу вагітність. Так у своєму блозі в Instagram вона повідомила, що малюка вона та її зірковий чоловік очікують у січні 2025 року. При цьому вона зазначила, що між старшою і молодшою дитиною буде 1.8 року різниці.

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Крім того Чічуа зізналася, як протікає її другий термін вагітності. Дружина Макацарії розповіла, що, як і у випадку з першою дитиною, протягом усього терміну її мучить токсикоз.

Втім, після пологів у неї не було післяпологової депресії, розповіла Чічуа. Справлятися з непростою роллю мами їй допомагає няня. "У мене ніколи не було жодного виду депресій. Нам пощастило, у нас є няня і Георгій її дуже любить", - поділилася Ліза Чічуа.

Іраклі Макацарія стане батьком - Ліза Чічуа розкрила деталі другої вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Хто такий Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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