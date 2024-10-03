Холостяк-13: названо дату прем'єри нового сезону з Олександром Тереном

У травні 2024 року телеканал СТБ повідомив про запуск нового, 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Його головним героєм став Олександр Будько з позивним "Терен" - військовий ветеран, громадський діяч, ведучий і письменник.
Сьогодні стало відомо, коли ж глядачі зможуть побачити особливий сезон улюбленого шоу. Інформацію про це було опубліковано на офіційній сторінці проєкту в Instagram.
Так прем'єрний показ 13-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 1 листопада. Випуски показуватимуть щоп'ятниці.
У коментарях шанувальники реаліті засмутилися, що їм доведеться чекати "Холостяка-13" ще цілий місяць. Утім вони прихильно сприйняли, що фінал проєкту покажуть, імовірно, до початку новорічних свят.
Що за реаліті-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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