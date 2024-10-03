Холостяк-13: названо дату прем'єри нового сезону з Олександром Тереном

Восени 2024 року на екранах з'явиться шоу про романтичні пригоди Олександра Будька.

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Коли Холостяк 2024 - дата прем'єри Холостяка з Тереном / колаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb

У травні 2024 року телеканал СТБ повідомив про запуск нового, 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Його головним героєм став Олександр Будько з позивним "Терен" - військовий ветеран, громадський діяч, ведучий і письменник.

Сьогодні стало відомо, коли ж глядачі зможуть побачити особливий сезон улюбленого шоу. Інформацію про це було опубліковано на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Так прем'єрний показ 13-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 1 листопада. Випуски показуватимуть щоп'ятниці.

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У коментарях шанувальники реаліті засмутилися, що їм доведеться чекати "Холостяка-13" ще цілий місяць. Утім вони прихильно сприйняли, що фінал проєкту покажуть, імовірно, до початку новорічних свят.

Що за реаліті-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

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