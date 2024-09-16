Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова мало не загинула в Одесі

Щаслива випадковість врятувала дівчину від вируючої стихії.

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Даша Ульянова новини - Дашу Ульянову ледь не змило з пірсу в Одесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Переможниця шоу Холостяк-10, українська блогерка Даша Ульянова поділилася історією, яка сталася з нею тиждень тому в Одесі. Якби у неї було трохи менше везіння, цей пост в Instagram міг і не вийти.

Ульянова опублікувала моторошні кадри, на яких видно великі садна на її руках і величезний синьо-зелений синяк на нозі. Усе це - результат нещасного випадку, який ледь не коштував блогерці життя.

Даша розповіла, що вирушила на пірс за красивими фото. Там, під час фотосесії, хвиля накрила її та збила з ніг. Дівчину дивом не змило в море.

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Вона відбулася незначними травмами і важливим життєвим уроком: себе потрібно берегти. "Тиждень тому, знаходячись в прекрасному місті Одеса, вийшовши на пірс для того, щоб зробити фото - мене знесла хвиля . Дякувати Богу, я не впала у море, а просто впала на бетонні плити і відбулася легким переляком. Я ні в якому разі не хочу жалітись… Мені просто хочеться, щоб ви вчились на моїх помилках, а я в даному випадку - на своїх. І навіть памʼятаючи про ті випадки, що були на тому самому місці - все одно пішла робити фото… Без коментарів. Бережіть себе, дбайте про себе!" - пише Даша Ульянова.

Наслідки падіння Даші Ульянової / колаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Що за реаліті-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

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