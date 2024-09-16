Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова мало не загинула в Одесі

Переможниця шоу Холостяк-10, українська блогерка Даша Ульянова поділилася історією, яка сталася з нею тиждень тому в Одесі. Якби у неї було трохи менше везіння, цей пост в Instagram міг і не вийти.
Ульянова опублікувала моторошні кадри, на яких видно великі садна на її руках і величезний синьо-зелений синяк на нозі. Усе це - результат нещасного випадку, який ледь не коштував блогерці життя.
Даша розповіла, що вирушила на пірс за красивими фото. Там, під час фотосесії, хвиля накрила її та збила з ніг. Дівчину дивом не змило в море.
Вона відбулася незначними травмами і важливим життєвим уроком: себе потрібно берегти. "Тиждень тому, знаходячись в прекрасному місті Одеса, вийшовши на пірс для того, щоб зробити фото - мене знесла хвиля . Дякувати Богу, я не впала у море, а просто впала на бетонні плити і відбулася легким переляком. Я ні в якому разі не хочу жалітись… Мені просто хочеться, щоб ви вчились на моїх помилках, а я в даному випадку - на своїх. І навіть памʼятаючи про ті випадки, що були на тому самому місці - все одно пішла робити фото… Без коментарів. Бережіть себе, дбайте про себе!" - пише Даша Ульянова.
Що за реаліті-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін заінтригував прихильників сімейним возз'єднанням з колишньою дружиною, з якою розійшовся понад три роки тому.
Також стало відомо, який вигляд має онука "мами Вєрки Сердючки" - донька зірки показала обличчя п'ятимісячної дівчинки на честь першого в її житті великого свята.
Читайте також:
- Софія Ротару вийшла на зв'язок і зворушила фанатів рідкісним знімком
- Слава Камінська прокоментувала зникнення "заклятої" подруги Віки Смеюхи
- "Важлива зустріч": у Винника показали, як він у Берліні питання вирішував
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред