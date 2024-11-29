Макс Чмерковський показав старших дітей: багатодітне фото

Коротко:
- Макс Чмерковський показав фото сім'ї
- Пета Мургатройд представила всіх синів
Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд і сам хореограф поділилися багатодітним фото своєї сім'ї.
На сторінці в Instagram, пара показала, як святкує день подяки разом з усією родиною.
"З Днем подяки від нашої сім'ї вашої", - написали вони.
До слова, пара є батьками трьох синів. Спочатку у них з'явився хлопчик, а потім пара довгий час не могла завагітніти.
Пізніше у Пети були спроби ЕКЗ, які були невдалі. Вона показувала свій довгий шлях і те, як страждала від марних спроб.
Тим часом, одного разу перед черговою спробою танцівниця дізналася, що вагітна. А коли малюку було 4 місяці, молода мама дізналася, що вагітна знову.
Тепер у пари три сини, яких вони виховують, викладаючи смішні сторіз в Instagram.
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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.
Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.
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Хто такий Макс Чмерковський
Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився.
Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо.
Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.
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