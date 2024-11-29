Макс Чмерковський показав старших дітей: багатодітне фото

Пара є батьками трьох синів.

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Макс Чмерковський із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd

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Макс Чмерковський показав фото сім'ї

Пета Мургатройд представила всіх синів

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд і сам хореограф поділилися багатодітним фото своєї сім'ї.

На сторінці в Instagram, пара показала, як святкує день подяки разом з усією родиною.

відео дня

"З Днем подяки від нашої сім'ї вашої", - написали вони.

До слова, пара є батьками трьох синів. Спочатку у них з'явився хлопчик, а потім пара довгий час не могла завагітніти.

Пізніше у Пети були спроби ЕКЗ, які були невдалі. Вона показувала свій довгий шлях і те, як страждала від марних спроб.

Тим часом, одного разу перед черговою спробою танцівниця дізналася, що вагітна. А коли малюку було 4 місяці, молода мама дізналася, що вагітна знову.

Тепер у пари три сини, яких вони виховують, викладаючи смішні сторіз в Instagram.

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

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Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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