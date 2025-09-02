Рус
Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

Анна Підгорна
2 вересня 2025, 01:30
16
Співачка поділилася, які почуття в ній пробуджує іноді Тарас Тополя.
Олена Тополя
Олена Тополя особисте життя - співачка розкрила деталі життя з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

  • Олена Тополя розповіла, через що ревнує чоловіка
  • Зірка поділилася, як переживає такі періоди

Українська співачка Олена Тополя (у минулому - Alyosha) перебуває у шлюбі з фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею вже 12 років. Але навіть за такий серйозний термін пристрасті в парі не вщухли.

Ба більше - можуть спалахнути в будь-який момент. Про це Олена розповіла проєкту "У ліжку". Артистка розкрила умову, за якої починає божеволіти від ревнощів.

відео дня

Головним тригером Тополі виявилася відстань - співачці просто необхідно постійно відчувати поруч партнера. В іншому випадку в ній починають вирувати пристрасті. "У мене прокидаються ці ревнощі, коли ми довго не бачимось. Це от через розлуку, коли я розумію, що там місяць, два-три проходить і ми не бачимося, у мене уже просто підкатує настільки, а у нього якось простіше. А я більш емоційна в цьому плані, я хочу свого чоловіка. Я хочу свого чоловіка раз. Я хочу свого чоловіка два. Я хочу свого чоловіка три. От і я хочу його бачити. Я хочу його торкатися. Я хочу дивитися в очі. Я хочу чути його. Я хочу, щоб він в моєму просторі був. Для мене дуже важливо це, а коли я не отримую це довго - в мене зриває дах", - зізналася Олена Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя особисте життя - співачка розкрила деталі життя з чоловіком / Скриншот YouTube

Раніше Главред розповідав, хто представить Україну на Євробаченні-2026 - свою думку з цього приводу висловив Валентин Лещинський з гурту Ziferblat, який був конкурсантом від України в 2025 році.

Також експрезидент Віктор Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання. На романтику його надихнула особлива подія для його родини - День народження другої дружини.

Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

