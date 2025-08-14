У присутності 7 дітей: британський боксер Ф'юрі з дружиною повторили шлюбні клятви

Тайсон і Періс Ф'юрі влаштували справжнє свято кохання.

Тайсон Ф'юрі дружина - боксер знову зіграв весілля з мамою його 7 дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/parisfury1

Тайсон Ф'юрі втретє відвів дружину під вінець

Перша церемонія відбулася 16 років тому

Періс і Тайсон Ф'юрі познайомилися, коли їй було 15, а йому - 17 років. Рік по тому пара почала зустрічатися, а ще через два, в листопаді 2008 року, уклала офіційний шлюб. За 16 років у їхній родині з'явилося семеро дітей: донька Венесуела (2009), син Принц Джон Джеймс (2011), син Принц Тайсон II (2016), донька Валенсія Ембер (2017), син Принц Адоніс Амазія (2019), донька Афіна (2021) та син Принц Ріко Періс (2023).

У 2013 році Тайсон і Періс повторили свої весільні клятви. Ще через 12 років, у серпні 2025 року, вони зробили це втретє.

Весілля відбулося у Франції. Релігійна церемонія пройшла в оточенні сімох дітей пари. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла дружина Тайсона Ф'юрі, і показала весільні фото. У коментарях "наречені" приймають привітання.

Про персону: Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі - англійський професійний боксер, виступав у важкій ваговій категорії. Чемпіон Великої Британії за версією ABA 2008 року, чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності за версією BBBofC 2011 року. Попередній чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2015—2016), IBO (2015—2016), The Ring (2015—2018), WBA (2015—2016) і IBF (2015) WBC (2020–2024). Виграв 3 бої, що отримали оцінку "5 зірок" від BoxRec. Зайняв перше місце в рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec за підсумком 2015, 2018 та 2019 роках, пише Вікіпедія.

