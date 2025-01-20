Ефект Іванки: у Мережі закликають до бойкоту бренду, який одягав Трамп-молодшу

Шанований модний дім зазнав репутаційних збитків після співпраці з Іванкою Трамп та Ушею Венс.

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Іванка Трамп новини - бренд Oscar de la Renta потрапив у скандал через вбрання для Іванки Трамп / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

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Іванка Трамп і Уша Венс виходили перед інавгурацією Трампа у світ у вбраннях від Oscar de la Renta

У мережі опоненти Трампа закликають бойкотувати бренд

Вечір перед інавгурацією 47-го президента США Дональда Трампа сім'я політика, його друзі та соратники провели за урочистою вечерею в Національному будівельному музеї у Вашингтоні. Разом із батьком початок президентського терміну святкувала його донька Іванка Трамп - дружина Джареда Кушнера, підприємиця і світська левиця.

На вечерю вона прийшла в розкішній сукні від модного дому Oscar de la Renta. Біле облягаюче вбрання було пошито на замовлення і прикрашене дорогоцінною квітковою вишивкою з кристалів і перлин. Відео його створення бренд з гордістю опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram.

відео дня

Примітно, що і для іншого важливого заходу, пов'язаного з майбутньою інавгурацією (президентського візиту до Могили Невідомого солдата), Іванка обрала вбрання від Oscar de la Renta - кашемірове пальто пісочного кольору з аплікацією у вигляді орхідей і сукню в тон.

Противники 47-го президента США розкритикували бренд Oscar de la Renta, і в соціальних мережах публічно закликають до бойкоту - на їхній погляд, співпраця з командою Трампа негативно вплинула на репутацію модного будинку. "Фашизм - але зробіть його модним", "Ви повинні зупинитися. Це огидно", "Не найкращий день будинку для гордості", "Завжди любила цей бренд. Сумно розлучатися з ODLR. Я не підтримую бренди, які підтримують фашистів", "Я побачив достатньо... Відписуюся", "О, добре, значить, ми покінчили з ODLR", - пишуть обурені користувачі Instagram під фото Іванки Трамп.

Іванка Трамп новини - бренд Oscar de la Renta потрапив у скандал через вбрання для Іванки Трамп / колаж: Главред, фото: instagram.com/oscardelarenta

Іванка Трамп новини - бренд Oscar de la Renta потрапив у скандал через вбрання для Іванки Трамп / instagram.com/ivankatrump

До слова, в суботу майбутня друга леді США Уша Венс для святкової вечері на честь віцепрезидента Джей Ді Венса, також обрала сукню від Oscar de la Renta - оксамитове вбрання з відкритими плечима, вирізом-сердечком і асиметричним квітковим акцентом. Цей факт також обурив шанувальників бренду: "З огляду на його позицію щодо жінок, імміграції та охорони здоров'я, я вважаю вашу підтримку такою, що розчаровує", "Репутація бренду Oscar de la Renta пішла прахом", "Це так неприємно і розчаровує. Я не думаю, що зможу знову підтримувати ваш бренд".

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Раніше Главред розповідав, що 58-річний французький актор Венсан Кассель вчетверте став батьком. Щасливий артист розкрив стать та ім'я немовляти від 28-річної моделі.

Також легендарна співачка Селін Діон показала рідкісне фото з усіма своїми синами - 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними Едді та Нельсоном. Хлопці сильно змінилися за останні роки і тепер мають набагато старший вигляд за свій вік.

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