Іванка Трамп уперше за довгий час з'явилася на публіці та приголомшила своїм виглядом

Іванка Трамп мала карколомний вигляд.

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Іванка Трамп обрала елегантне вбрання / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іванка Трамп

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Старша дочка Трампа показалася на публіці

Іванка здивувала вибором вбрання

У Мар-а-Лаго, штат Флорида, відбулася вечірка, яку організувала Республіканська партія на честь перемоги Дональда Трампа на виборах, там були і кілька членів сім'ї політика.

Як повідомило видання Reuters, на заході була присутня старша дочка політика - Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом.

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Зазначимо, пара вперше за весь час виборчої компанії показалася публічно, але Іванка вразила всіх своїм виглядом.

Модель обрала яскравий оксамитовий костюм глибокого синього кольору, який складався з піджака та штанів прямого крою. Образ вона доповнила блакитною шовковою сорочкою і сережками з діамантами.

Іванка Трамп на вечірці / фото: REUTERS/Carlos Barria

Хто така Іванка Трамп? Івана Марі "Іванка" Трамп - американська підприємниця, фотомодель, письменниця. Дочка 45-го президента США Дональда Трампа (від першої дружини політика - чеської моделі Івани Трамп). Радник президента США з 29 березня 2017 до 20 січня 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у Мережі вже ставлять під сумнів щирість почуттів першої леді США Меланії Трамп до її чоловіка. Вся справа в тому, що Дональд Трамп подякував дружині за підтримку, але у відповідь вона підставила щоку чоловікові для поцілунку, а не губи.

А також українська танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що погладшала на 13 кг і почувається щасливою. Також стало відомо, що зараз вона має 67 кг.

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