"Син схожий на Дзідзьо": Цибульська зробила зізнання про стосунки зі співаком

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 14:33
Оля Цибульська прокоментувала чутки про роман з Дзідзьо.
Оля Цибульская - роман с Дзидзьо
Оля Цибульська - роман з Дзідзьо / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чи був у Олі Цибульської роман з Дзідзьо
  • Які у них стосунки зараз

Відома співачка Оля Цибульська вирішила остаточно відповісти на спекуляції навколо її ймовірного роману з артистом Дзідзьо. В інтерв'ю проекту "Розмова" виконавиця розповіла, як чутки вплинули на життя її сина.

Довгий час в мережі обговорювали ймовірність того, що син співачки Нестор міг бути народжений саме від зіркового колеги. Сприяло чуткам і те, що Ольга довгий час приховувала свого чоловіка і не показувала його в соцмережах. Артистка зізналася, що отримувала незручні питання від дитини з приводу його справжнього батька.

Дзідзьо та Оля Цибульська - особисте життя
Дзідзьо і Оля Цибульська - особисте життя / фото: instagram.com, Оля Цибульська

"Мій Нестор, він же зараз в інтернеті сидить, і якось каже: "Мамо, а правда, що Дзідзьо мій батько?", а я кажу: "Так, а Зібров моя мама, звичайно". Він же розумний хлопчик, він багато читає, я не приховую від нього нічого. Тому це не була обдумана історія", - розповіла Цибульська.

За словами співачки, вони з Дзідзьо довгий час не бачилися і не підтримували зв'язок. Знову спілкуватися артисти почали тільки після того, як зустрілися на ранковому шоу, яке Ольга вела вже на сьомому місяці вагітності. Цибульська підкреслила, що була дуже рада успіхам свого колеги, але люди не повірили, що це було лише дружнє почуття. Незважаючи на пересуди, Дзідзьо підтримує теплі стосунки з родиною зірки, в тому числі і з її чоловіком.

Оля Цибульська - інтерв'ю
Оля Цибульська - інтерв'ю / скрін з відео

"Після кліпу "Цьом" це почалося. Ми прямо відповідали на ці питання, говорили, що ні, ви собі вигадуєте, а потім просто не було сенсу щось пояснювати, тому що все одно у Цибульської син схожий на Дзідзьо", - поділилася виконавиця.

Дзідзьо
Дзідзьо / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова розчулила мережу несподіваним зверненням до свого покійного батька, легендарного композитора Миколи Мозгового. Продюсер опублікувала рідкісне архівне фото і поділилася переживаннями.

Також дочка відомої блогерки Юлії Верби, однорічна Роза, отримала серйозну травму під час прогулянки, впавши з каруселі. Молода мама не стала зволікати і відразу відвезла дитину до лікарні для обстеження, де побоювання підтвердилися.

Про особу: Оля Цибульська

Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

