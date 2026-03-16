Не забрав "Оскар" заради України: Шон Пенн здивував світ своїм рішенням

Відомий актор активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Відомий голлівудський актор, сценарист і кінорежисер Шон Пенн отримав премію Американської кіноакадемії на 98-й церемонії "Оскар", але не забрав статуетку. Видання The New York Times повідомляє, що в цей час він вирішив поїхати в Україну.

Шон Пенн отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". Під час церемонії знаменитості не було в залі. Американський актор Кіран Калкін, який мав вручити Пенну статуетку, заявив, що забере нагороду від його імені.

"Шон Пенн не зміг бути тут цього вечора, або не хотів, тому я прийму нагороду від його імені", — сказав Калкін.

Однак Шон Пенн не просто проігнорував церемонію — як виявилося, замість відвідування головної акторської премії він попрямував до Європи, щоб пізніше відвідати Україну. Про плани актора станом на кінець минулого тижня виданню на умовах анонімності розповіли обізнані інсайдери. Водночас вони не уточнили, з якою метою Пенн відвідає Україну і куди саме прямує. Офіційних коментарів від представників актора не з'явилося.

Шон Пенн про війну в Україні

Шон Пенн з перших днів повномасштабного вторгнення став одним із найактивніших амбасадорів України в Голлівуді. Режисер перебував у Києві 24 лютого 2022 року, працюючи над документальним фільмом "Суперсила" (Superpower). Пенн неодноразово відвідував прифронтові міста, зустрічався з українськими захисниками та використовував свою медійність, щоб закликати західні уряди посилити військову допомогу. На знак підтримки він навіть передав президенту України Володимиру Зеленському свій "Оскар" як символ віри у перемогу, пообіцявши забрати статуетку лише після завершення війни.

Про особу: Шон Пенн Шон Джастін Пенн — американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат премії "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Гарві Мілк", повідомляє"Вікіпедія".

