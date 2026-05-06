"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

Андрій Джеджула привітав дружину з днем народження.

Андрій Джеджула показав дружину

Ви дізнаєтеся:

Андрій Джеджула показав третю дружину

Чому це не сподобалося аудиторії

Український ведучий Андрій Джеджула вирішив показати в соцмережах свою третю дружину і отримав несподівану реакцію підписників. Під постом у Instagram шоумена розгорілася серйозна дискусія.

Все почалося з теплого привітання — третя дружина Джеджули відсвяткувала день народження. Андрій зворушливо привітав її, опублікувавши спільне фото, але з нюансом — він затуманив обличчя своєї обраниці. Шоумен зазначив, що йому було непросто приховувати красу коханої.

Як виглядає третя дружина Андрія Джеджули

"З днем народження, кохана. З болем у серці приховав твою красу, але серце не приховати ніяк! З кожним днем я все більше відчуваю себе в родині, яка створена з любов'ю, де цінують і поважають, а головне — люблять!", — заявив Андрій.

Однак шанувальники знаменитості не оцінили його вчинок стосовно дружини. Реакція була різною — хтось жартував, що дружина нехрещена і її обличчя потрібно приховувати, а хтось засудив ведучого за некрасивий вчинок.

Андрій Джеджула з дружиною

"Що, не хрещена, так?"

"Вітання дружині, але, якщо вона не публічна або не хоче цього, то й фото не виставляйте, можна й без нього привітати, а ставити пляму на фото виглядає не дуже"

"Навіть при закритому обличчі видно, що ваша дружина неймовірна красуня. Вітання іменинниці та найкращі побажання"

Про особу: Андрій Джеджула Андрій Джеджула — український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

