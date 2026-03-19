"В машину влетіло": Андрій Джеджула з дитиною потрапили в ДТП

Відомий ведучий розповів про аварію.

Андрій Джеджула ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Джеджула

Відомий український ведучий і шоумен Андрій Джеджула розповів про небезпечну подію в Instagram. Знаменитість разом із маленькою донькою потрапив у ДТП.

Джеджула виїхав з дому, щоб відвезти дитину до дитячого садка. Під час розвороту сталося зіткнення з іншим транспортним засобом. Ведучий зізнався, що сильно злякався, адже в цей момент у салоні перебувала його донька Адель. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Андрій Джеджула з доньками / фото: instagram.com, Андрій Джеджула

"Всі живі й здорові! Слава Богу! Віз Адель до дитячого садка, і на розвороті в мою машину, що стояла, влетіло. На дорогах Донецької, Запорізької областей під час гуманітарних місій обійшлося, а недалеко від дому — ні. Емоції зашкалювали", — повідомив Андрій.

Шоумен показав кадри з місця аварії та попередив автомобілістів про небезпечну ділянку дороги. Також він висловив надію, що страхова компанія відшкодує йому витрати на ремонт автомобіля.

Андрій Джеджула — ведучий / фото: instagram.com, Андрій Джеджула

"Я звертаюся до всіх, хто їде через Дарницький міст — там постійно трапляються такі самі ДТП. Не переходьте в лівий ряд, а краще їдьте в середньому та правому. Сподіваюся, що страхова компанія все виплатить швидко", — висловився Джеджула.

Про персону: Андрій Джеджула Андрій Джеджула — український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

