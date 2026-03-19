"В машину влетіло": Андрій Джеджула з дитиною потрапили в ДТП

Христина Трохимчук
19 березня 2026, 13:30
Відомий ведучий розповів про аварію.
Дорожньо-транспортна пригода з Андрієм Джежулою
Андрій Джеджула ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Джеджула

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з Андрієм Джеджулою
  • Чи є постраждалі

Відомий український ведучий і шоумен Андрій Джеджула розповів про небезпечну подію в Instagram. Знаменитість разом із маленькою донькою потрапив у ДТП.

Джеджула виїхав з дому, щоб відвезти дитину до дитячого садка. Під час розвороту сталося зіткнення з іншим транспортним засобом. Ведучий зізнався, що сильно злякався, адже в цей момент у салоні перебувала його донька Адель. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Андрій Джеджула з доньками
Андрій Джеджула з доньками / фото: instagram.com, Андрій Джеджула

"Всі живі й здорові! Слава Богу! Віз Адель до дитячого садка, і на розвороті в мою машину, що стояла, влетіло. На дорогах Донецької, Запорізької областей під час гуманітарних місій обійшлося, а недалеко від дому — ні. Емоції зашкалювали", — повідомив Андрій.

Шоумен показав кадри з місця аварії та попередив автомобілістів про небезпечну ділянку дороги. Також він висловив надію, що страхова компанія відшкодує йому витрати на ремонт автомобіля.

Андрій Джеджула — ведучий
Андрій Джеджула — ведучий / фото: instagram.com, Андрій Джеджула

"Я звертаюся до всіх, хто їде через Дарницький міст — там постійно трапляються такі самі ДТП. Не переходьте в лівий ряд, а краще їдьте в середньому та правому. Сподіваюся, що страхова компанія все виплатить швидко", — висловився Джеджула.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Анастасія Приходько зі скандалом покинула інтерв'ю після гострої дискусії про російську мову. Артистка стала на захист мови країни-окупанта, висунувши нове виправдання: нібито її російська не має нічого спільного з Росією.

Також розкішне весілля відомого українського блогера Дениса Повєткіна було затьмарене невдалим виступом Дана Балана. Замовник залишився вкрай незадоволений артистом, відзначивши його нездоровий зовнішній вигляд і нешанобливу поведінку на сцені.

Про персону: Андрій Джеджула

Андрій Джеджула — український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Джеджула новини шоу бізнесу
В повітря злетіли топцілі в Криму і ще двох областях: Генштаб розкрив деталі

Шукають заміну Starlink: в ISW розкрили небезпечну тактику РФ із дронами "Молнія"

Орбан готовий підтримати Україну, але є одна умова: чого хоче Угорщина

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

