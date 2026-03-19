"В машину влетіло": Андрій Джеджула з дитиною потрапили в ДТП

Відомий український ведучий і шоумен Андрій Джеджула розповів про небезпечну подію в Instagram. Знаменитість разом із маленькою донькою потрапив у ДТП.
Джеджула виїхав з дому, щоб відвезти дитину до дитячого садка. Під час розвороту сталося зіткнення з іншим транспортним засобом. Ведучий зізнався, що сильно злякався, адже в цей момент у салоні перебувала його донька Адель. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.
"Всі живі й здорові! Слава Богу! Віз Адель до дитячого садка, і на розвороті в мою машину, що стояла, влетіло. На дорогах Донецької, Запорізької областей під час гуманітарних місій обійшлося, а недалеко від дому — ні. Емоції зашкалювали", — повідомив Андрій.
Шоумен показав кадри з місця аварії та попередив автомобілістів про небезпечну ділянку дороги. Також він висловив надію, що страхова компанія відшкодує йому витрати на ремонт автомобіля.
"Я звертаюся до всіх, хто їде через Дарницький міст — там постійно трапляються такі самі ДТП. Не переходьте в лівий ряд, а краще їдьте в середньому та правому. Сподіваюся, що страхова компанія все виплатить швидко", — висловився Джеджула.
Про персону: Андрій Джеджула
Андрій Джеджула — український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.
