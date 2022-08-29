"Доступний на дні народження, весілля, поминки": Депп в образі космонавта здивував фанатом заявою

Джонні Депп / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарний голлівудський актор і музикант Джонні Депп з'явився у віртуальному вигляді на церемонії нагородження премією MTV WMA 2022 в Ньюарку в образі легендарного місячного космонавта (Moonman) ‒ власне, маскота телеканалу MTV.

Глядачі були дуже здивовані появою Деппа - адже він протягом декількох років перебував в опалі через вигадані звинувачення в сімейному насильстві над своєю колишньою дружиною Ембер Херд. Але після того, як у травні актор виграв у суді справу про наклеп проти неї, Депп почав потроху повертатися до публічного життя в США

"Мені потрібна робота. Я просто хочу, щоб ви знали, що я доступний на дні народження, бар-міцви, бат-міцви, весілля, поминки і будь-які події, які вам потрібні", — жартівливо сказав він глядачам MTV WMA 2022.

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Раніше колишня дружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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