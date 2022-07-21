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Джонні Депп з'явився в компанії нової подруги - розкрито особу рудої незнайомки

21 липня 2022, 04:06

Голлівудський ловелас ні на крок не відступає від нової знайомої.

Джонні Депп
Джонні Депп з'явився на публіці з новою подругою / imdb.com

59-річний американський актор і музикант Джонні Депп був помічений з новою подругою. Під час джазового фестивалю в Перуджі, Італія, де виступав артист, його супроводжувала загадкова дівчина з рудим волоссям.

У мережі вмить поповзли чутки про те, що голлівудський мачо нарешті остаточно скинув з себе кайдани невдалого шлюбу з Ембер Херд, і готовий до нових стосунків.

Однак надії фанатів Деппа на його роман виявилися сильним перебільшенням. Дівчина, яка супроводжує актора останнім часом - його репетитор з французької мови Матильде Бельтран. Вона також є асистентом режисера у фільмі про фаворитку французького короля Людовика XV Жанну Дюбаррі. У майбутній кінострічці Джонні Депп зіграє самого французького монарха.

Джерело, наближене до артиста, розповіло The Daily Mail, що Деппа і Бельтран пов'язують суто професійні відносини, а якщо між ними і є дружба, то лише платонічна.

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також на публіці зі своєю коханою з'явився 61-річний сексуально залежний Девід Духовни. Зірка серіалу Цілком таємно у відносинах з дівчиною вдвічі молодшою за нього.

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