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"Люди запитують": дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи

Віталій Кірсанов
19 червня 2026, 09:05
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Дружина артиста, який страждає на деменцію, зізналася, що оплакує чоловіка, поки він ще живий.
Дружина Брюса Вілліса розповіла про свій стан постійної скорботи
Дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Коротко:

  • Емма Хемінг-Вілліс живе у стані постійної скорботи
  • Форма захворювання Брюса Вілліса впливає на його здатність спілкуватися

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг-Вілліс зізналася, що живе в стані постійної скорботи. Про це пише Entertainment Weekly.

Дружина артиста, який страждає на афазію та лобно-скроневу деменцію, зізналася, що оплакує чоловіка, поки він ще живий. Також Емма пояснила, що форма захворювання Брюса насамперед впливає на його здатність спілкуватися. Вона підкреслила, що деменція не завжди пов’язана з втратою пам’яті.

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"Люди запитують: „Він пам’ятає, хто ви?" Так, пам’ятає. Бо в нього не хвороба Альцгеймера", — пояснила Хемінг-Вілліс.

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Про особу: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс — американський актор, продюсер і музикант. У 2022 році завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Лауреат двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

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