"Люди запитують": дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи

Дружина артиста, який страждає на деменцію, зізналася, що оплакує чоловіка, поки він ще живий.

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Дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Коротко:

Емма Хемінг-Вілліс живе у стані постійної скорботи

Форма захворювання Брюса Вілліса впливає на його здатність спілкуватися

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг-Вілліс зізналася, що живе в стані постійної скорботи. Про це пише Entertainment Weekly.

Дружина артиста, який страждає на афазію та лобно-скроневу деменцію, зізналася, що оплакує чоловіка, поки він ще живий. Також Емма пояснила, що форма захворювання Брюса насамперед впливає на його здатність спілкуватися. Вона підкреслила, що деменція не завжди пов’язана з втратою пам’яті.

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"Люди запитують: „Він пам’ятає, хто ви?" Так, пам’ятає. Бо в нього не хвороба Альцгеймера", — пояснила Хемінг-Вілліс.

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Про особу: Брюс Вілліс Брюс Вілліс — американський актор, продюсер і музикант. У 2022 році завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Лауреат двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

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